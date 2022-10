Finalmente! iPadOS 16 e macOS Ventura vão chegar já no início da próxima semana

Este ano a Apple resolveu mudar a forma como lança as novas versões dos seus sistemas operativos, adiando a chegada do iOS 16 e do macOS Ventura. O iOS 16 é já uma realidade e está a uso, mas estas novas versões estão mais demoradas.

As causas para este atraso são já conhecidas, mas agora a Apple tem uma excelente notícia para os seus utilizadores. Finalmente o iPadOS 16 e macOS Ventura vão chegar, sendo apontados pela Apple para serem lançados no dia 24 de outubro.

Hoje foi o dia da Apple dar a conhecer algumas das suas novidades para a área de hardware. Os novos iPad foram apresentados e mostraram como o hardware destes tablets evoluiu e será uma referência para os próximos meses.

Ao mesmo tempo, e de forma natural, a Apple revelou que no mesmo dia que estes novos tablets chegam ao mercado, vai também haver novidades nos sistemas operativos. Falamos do tão esperado iPadOS 16, que finalmente será lançado para o iPad.

Este sistema era para ter chegado ao mesmo tempo do iOS 16, mas problemas com o Stage Manager. Este novo modo nunca ficou do agrado dos utilizadores, revelando alguns problemas na sua implementação, que agora devem estar corrigidos e alterados para melhor.

Para garantir a melhor oferta, a Apple decidiu adiar a atualização e trazer as novidades no iPadOS 16.1A preparar este momento, a Apple lançou agora a versão RC do iPadOS 16.1, para limar as arestas deste sistema que no dia 24 de outubro irá ser lançado. Ao mesmo tempo, surgiu também o iOS 16.1 RC.

Outro sistema que vai chegar na próxima semana é o dedicado aos Mac. Falamos do novo macOS Ventura, que vai estrear muitas novidades, aproximando-se também de alguma forma com o que a Apple preparou para o iPad, para criar uma experiência mais uniforme.

Com todas as questões que surgiram nos últimos meses, a expetativa sobre o que a Apple vai trazer para o iPadOS 16 é grande. Espera-se que todos os problemas estejam sanados e que esta seja finalmente a versão que o iPad precisa e os utilizadores querem.