O TikTok nunca foi uma rede social de consenso desde que foi revelada. Com uma filosofia única, rapidamente foi tomada como o novo padrão que muitas outras trataram de copiar e replicar para dar novidades aos utilizadores.

Com um crescimento que está longe de abrandar, surge agora um novo marco importante que foi ultrapassado. O TikTok bateu mais um recorde e atingiu agora os mil milhões de utilizadores diários ativos.

TikTok atingiu um novo recorde

Esta não é ainda uma informação pública e oficial, mas foi revelado por fontes internas ao TikTok. A rede social conseguiu bater um novo record e assumir o papel que todos sabem que era seu quase por direto. Entrou num clube muito restrito de apps que têm valores de utilizadores diários ativos muito acima do que é a média.

A informação do Science and Technology Innovation Board Daily revela que a meta do mil milhões de utilizadores ativos tenha sido ultrapassada. Apesar de ter os seus valores a crescer de forma constante nos últimos tempos, isso levou a que a rede social tivesse de alargar agora a sua infraestrutura para suportar este valor.

Mil milhões de utilizadores diários ativos

Ao atingir este número de utilizadores diários ativos, o TikTok juntou-se a um grupo restrito de apps na Internet. Apensa o Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube já tinham conseguido atingir os mil milhões de utilizadores diários e assim bater toda a concorrência.

Apesar de este ser já um valor único, o TikTok provavelmente não quererá ficar por este valor para os próximos meses. A rede social tinha definida uma meta bem específica e queria garantir que conseguia alcançar os mil milhões de utilizadores até ao final do ano.

Quando vai ultrapassar este valor?

No caso do TikTok há ainda certamente espaço para crescer e tem uma taxa de penetração global inferior a 20%. No entanto, a app Douyin, a versão chinesa da rede social, tem uma taxa de penetração próxima de 54% no seu país de origem. Se atingir a versão global atingir esta taxa de penetração, o TikTok aumentará rapidamente para mais de 2 mil milhões de utilizadores diários ativos.

Para muitos, esta rede social é um caso de estudo e uma proposta que dificilmente será igualada no futuro. O TikTok tem servido de inspiração a outras redes e definido o que é o futuro.