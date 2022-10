O Netflix tem estado ao rubro com todas as novidades que tem apresentado. Nem todas são do agrado dos utilizadores e vão certamente a que muitos tenham de parar a partilha da conta deste serviço e subscrever um plano pago.

Para levar ainda mais a que este hábito seja abandonado, há mais uma novidade. A partir do próximo ano vai ser cobrado um valor extra a todos os que estejam a partilhar a conta com outros utilizadores.

Netflix não quer a partilha de nenhuma conta

A presentação de resultados para o trimestre veio mostrar uma melhoria nas contas do Netflix e em especial no número de utilizadores. Este valor cresceu acima do esperado e mostra que todas as medidas que foram aplicadas começam a dar resultado.

Foi também nesse momento que o Netflix revelou uma novidade que não será do agrado de muitos. A partir do início do próximo ano será cobrado um valor extra a todos os utilizadores que estiverem claramente a partilhar a sua conta deste serviço.

Esta forma de controlar a partilha de qualquer conta não é uma novidade e vinha a ser testada há já alguns meses. Em alguns países da américa latina estava já a ser cobrado um valor que rondava os 4 euros por cada utilizador que acedesse fora da morada da conta.

Este é um valor extra para ajudar nos lucros

Ainda sobre os seus resultados financeiros, a Netflix revelou que aumentou no terceiro trimestre do ano 2,4 milhões de utilizadores, de acordo com o seu último relatório de contas trimestral. Este valor superou as expectativas da própria empresa, que só esperava mais um milhão de subscritores.

O serviço de streaming apresentou agora lucros de 1,398 mil milhões de dólares. A somar a isso, conseguiu inverter a sua tendência de perda constante de utilizadores premium, que se verificava desde há meses. Isso levou a que levou a sua cotação bolsa sofresse a maior queda da sua história.

Todos os que quiserem fugir a esta taxa extra do Netflix podem agora migrar as suas contas para uma nova subscrição. Além disso, e já em alguns países, pode ser subscrito um plano que faz uso da publicidade para ser mais barato.