Cheque de 125 euros? “Fenómeno” estranho a acontecer com o IBAN

O seu IBAN também desapareceu? Como temos vindo a acompanhar, ontem começaram as primeiras transferências de 125 euros do Governo para os portugueses. No total, cerca de 5 milhões de portugueses irão receber um apoio extraordinário que chegará às contas nos próximos dias.

No entanto, há um "fenómeno" estranho a acontecer com o IBAN. O que se está a passar?

O seu IBAN também desapareceu?

Como informámos ontem, a "correria" aos bancos, levou a que muitos deles deixassem de fornecer serviço. A enorme quantidade de acessos dos portugueses funcionou quase como um ataque de negação de serviço de larga escala.

Além disso, segundo revela a SIC, têm surgido queixas dos contribuintes sobre o pagamento do apoio extraordinário. Há quem diga que o IBAN que tinha no Portal das Finanças foi alterado sem autorização e para um que é desconhecido.

Nas dezenas de e-mails que chegaram e continuam a chegar à SIC, há casos de quem já tinha confirmado o IBAN há praticamente um mês e que agora, ao regressar ao portal, depara-se com parcelas de informação em branco e com o NIB aleatório que não lhe pertence.

Também há casos em que há semanas os dados estavam lá e agora os campos do IBAN tenham voltado a ficar em branco. Muitos portugueses também têm-se queixado através das redes sociais.

Os primeiros 500 mil pagamentos já foram processados esta quinta-feira. O governo prevê ter o processo terminado até ao final do mês.

De salientar ainda que quem não entregou IRS ou estiver a receber prestações sociais também vai receber, mas o pagamento nesses casos é feito pela segurança social.

De relembrar que no caso do "cheque" de 125 euros, o contribuinte deve ter rendimentos brutos anuais inferiores a 37 800 euros ou 2700 euros por mês (a 14 meses). O apoio de 50 euros por filho é universal para todos os dependentes até aos 24 anos. As medidas são individuais, ou seja, pode haver um casal em que um receba menos de 2700 euros por mês e nesse caso terá acesso aos apoios.

