TakeNote: Tentativa da Google “gozar” com Tim Cook foi um tiro no pé

Não são de agora as picardias entre a IBM e a Hewlett-Packard, a Nokia e a Blackberry, entre a Microsoft e a Apple, a Adidas e a Nike ou mesmo entre a BMW e a Mercedes. Grande parte delas são divertidas e até muito inteligentes. Pois, foi essa falta, eventualmente, de inteligência que deitou por terra a tentativa da Google "gozar" com Tim Cook, o CEO da Apple.

Como hoje estas "trocas de galhardetes" são no digital, grande parte no Twitter, não se podem cometer erros. A Google aprendeu isso ontem da forma mais difícil.

#TakeNote... Google!

Para lançar aquele "teasing", aquela provocação na curiosidade dos utilizadores, Tim Cook partilhou no Twitter um vídeo, onde era suposto levantar o suspense sobre um novo produto que a sua empresa se preparava para revelar.

O tweet foi este:

Ora, assim à primeira vista não mostra nada de extraordinário, é lúdico, colorido e a apontar para a capacidade de anotar nos dispositivos Apple, mais concretamente a característica da Apple Pencil e da app Notas (eventualmente, claro!).

No entanto, o problema surgiu com a hashtag que Tim Cook utilizou (#TakeNote). Isto porque os Utah Jazz, equipa da NBA, usa a #TakeNote desde 2016 e estava atualmente a usar a hashtag para uma promoção onde mostra as fotografias dos fãs, publicadas nos mais variados meios de comunicação social, nos ecrãs de TV pendurados no seu estádio, de acordo com a Associated Press.

Depois de Cook ter usado a hashtag no seu tweet, esta tornou-se a hashtag da Apple que agora é acompanhada por um emoji com o logótipo da marca.

Esta utilização acidental da Apple do hashtag resultou numa grande quantidade de fãs dos Jazz irritados. A Google, ao ver esta situação, pensou que seria uma oportunidade privilegiada para promover os seus telefones Pixel. Então a equipa de marketing da gigante das pesquisas foi para o Twitter e publicou isto:

“Hmmm ok, I See You. NBA fans…#TeamPixel is here to get you closer to your favorite team – tell us yours and we might be able to make your NBA Tip-Off even better.

Numa tradução à letra seria algo como "Hmmm ok, estou-vos a ver. Fãs da NBA a ...#TeamPixel está aqui para vos aproximar da vossa equipa favorita - diga-nos a vossa e talvez consigamos tornar o vosso Tip-Off (pontapé de saída) da NBA ainda melhor."

Bom, a ideia não era má. Aproveitar a "suposta desgraça" da Apple para fazer aqui um brilharete. Contudo, é aqui que o caldo entorna.

Um utilizador do Twitter de olhos atentos, Ian Zelbo, notou algo de estranho no tweet da Google. Parece que quem quer que tenha enviado o tweet, o fez com um iPhone.

Depois de correr meia internet, a Google viu que fez asneira e apagou rapidamente o tweet. Posteriormente voltou a publicar, mas desta vez usou... um browser e apareceu Twitter for Web. Bom, possivelmente não usaram o Safari, o browser do iPhone, mas serve de lição para a Google ter cuidado no pormenor.