Apple Watch notificou a polícia sobre um acidente de carro fatal

No fim de semana passado, um terrível acidente deixou um dos ocupantes do carro sem vida e o outro em estado grave. O alerta foi dado às autoridades pelo Apple Watch de um dos acidentados. Ainda decorrem investigações sobre as causas do acidente, mas a polícia credita no relógio da Apple a aptidão do alerta.

A polícia de Ohio está a atribuir ao Apple Watch o mérito de os ter notificado de um acidente de viação fatal que ocorreu no fim de semana. Infelizmente, o acidente de viação provocou a morte de uma pessoa e deixou outra em estado crítico. A causa do acidente ainda está a ser investigada. A polícia de Columbus, Ohio, diz que para lá chegar foi necessário combinar tecnologias para o localizar.

A polícia diz que foi um alerta de emergência do Apple Watch que os notificou pela primeira vez sobre o acidente de carro.

O acidente de um único veículo aconteceu entre as 7h e as 8h na área da I-71 norte e I-270, de acordo com o escritório do xerife. Os agentes de Grove City foram alertados sobre o acidente por um Apple Watch.

A polícia também usou tecnologia de drones para localizar o carro depois de chegar ao local compartilhado pelo Apple Watch.

Depois de os agentes não conseguirem localizar o veículo, pediram ajuda à equipa de drones do gabinete do xerife. Usando o drone, as autoridades conseguiram localizar o carro, um Chevy Spark, na ravina entre a I-71 norte e a rampa de saída para a I-270 leste.

O Apple Watch Series 8 e o Apple Watch Ultra introduziram a deteção de acidentes como um recurso em setembro de 2022. O iPhone 14 e o iPhone 14 Pro também incluem deteção de acidentes de carro. Os telefones também incluem comunicação de emergência via satélite em áreas sem cobertura de rede móvel.

Desde o lançamento no outono passado, a Apple tem ajustado continuamente o seu software para ser melhor otimizado para detetar acidentes enquanto resolve problemas com alarmes falsos causados por montanhas-russas e atividade de sky.

