Apple lançou em Portugal o SOS Emergência via Satélite no iOS 16.4

O SOS Emergência via Satélite estava prometido desde o passado dia 7 de março. A Apple estaria a preparar esta novidade para, num lançamento oficial da versão iOS 16.4 nos iPhones da série 14, os utilizadores portugueses e de Portugal pudessem ter disponível o inovador sistema de pedido de socorro.

SOS Emergência via Satélite já funciona em Portugal

Hoje, após algumas semanas de espera, os portugueses, em caso de emergência, já podem usar este recurso para pedir SOS aos 112. Esta funcionalidade ainda só está disponível numa mão cheia de países.

No dia 15 de novembro de 2022, a Apple lançou o seu prometido recurso SOS Emergência via Satélite para proprietários de iPhone 14 nos Estados Unidos e Canadá. Posteriormente, a empresa também anunciou que a tecnologia ficaria disponível na Europa, mais concretamente França, Alemanha, Irlanda e Reino Unido em dezembro de 2022. Agora, neste final deste mês fica disponível Áustria, Bélgica, Itália, Luxemburgo, Holanda e Portugal.

Conforme anunciou a empresa de Cupertino aquando do lançamento, em setembro passado, o serviço será gratuito até 15 de novembro de 2024 para os proprietários existentes do iPhone 14; quem adquirir um iPhone 14 a partir de agora receberá 2 anos de serviço gratuito a partir da data de ativação. A Apple não disse nada sobre como seria o tarifário (e se haveria cobrança) depois desta data.

Seja como for, para já, e por enquanto, o SOS Emergência via Satélite (e também o Encontrar - em inglês Find My, via satélite) são gratuitos para os proprietários do iPhone 14.

Pode simular sem ativar o 112

Esperemos que nunca seja necessário usarmos este recurso. Contudo, como tem algumas especificidade no uso, a Apple disponibilizou uma demonstração que nos pode ajudar a perceber o que fazer e como funciona.

Para entrar nesta nova opção vá a Definições > SOS de emergência, deslize para baixo e toque em Experimentar demonstração.

A demonstração poderá parecer-lhe mesmo real, até porque primeiro exige que encontre o satélite e depois será conduzido numa conversa que imita uma mensagem com um técnico de emergência do 112. As mensagens não são rápidas de enviar, mas o tempo de atraso parece razoável.

Também poderá usar este recurso para mandar mensagens via rede Encontrar (Find my). Para isso abra a aplicação Encontrar, toquei em Eu na barra de ferramentas e toque em A minha localização por satélite, onde tem logo em baixo um ecrã que explica como usar o recurso.

Assim que tocar no botão Enviar a minha localização, aparecerá uma notificação na Dynamic Island (para quem tem o iPhone 14 pro e Pro Max) e no topo do iPhone, para os restantes iPhones 14. Depois essa indicação pede que vire para a direita, ou esquerda, (depende da sua posição face ao satélite mais próximo) para encontrar o sinal.

Agora sabe como funcionar com este novo recurso e se um dia estiver num local sem sinal GSM, ou WiFi, poderá usar os satélites para pedir ajuda.

Em breve vamos mostrar como utilizar o sistema SOS Emergência via Satélite recorrendo ao simulador, para detalhar todo o processo, que tem algumas particularidades.