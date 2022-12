Novo ano, um novo iPhone. Mantendo-se fiel a essa tendência, as conversas sobre o iPhone 15 já circulavam mesmo antes de o iPhone 14 ter saído. Este ainda está a vários meses de distância, mas embora nada seja definitivo, tem havido certos rumores muito mais promissores do que outros.

Deixamos todos os rumores sobre o iPhone 15 até agora.

Data de lançamento e modelos

A data de lançamento do iPhone é quase sempre uma coisa que podemos prever, uma vez que a Apple realiza normalmente um evento em Setembro de cada ano. Se as coisas correrem como planeado, veremos os novos modelos do iPhone 15 em Setembro de 2023. Por falar em modelos, como será a nova linha? Tanto quanto se sabe, a Apple está a planear seguir a mesma do iPhone 14, que contará com um iPhone 15, Plus, Pro, e Pro Max.

Contudo, os especuladores acreditam que a Apple poderia lançar um iPhone 15 Ultra novinho em folha, para além dos modelos habituais. Será o Ultra uma adição única à linha, ou será o Pro Max renomeado para iPhone 15 Ultra em vez disso? Teremos de nos manter atentos para descobrir.

Preço

Os rumores do iPhone 15 Ultra são também seguidos por um aumento significativo do preço do modelo. Se este aumento (se for verdade) se aplicará a todo a linha continua a ser um mistério.

Design: Será que o iPhone 15 terá USB-C?

Embora não sejam conhecidos todos os detalhes e as medidas exatas, existem algumas especulações sólidas sobre mudanças no design da nova linha da Apple. De acordo com os especuladores, o notch será possivelmente retirado de todos os modelos do iPhone, sendo substituído pelo modelo Dynamic Island que vimos no iPhone 14 Pro. A par disso, algumas fontes mencionam também bordas arredondadas e uma estrutura de titânio para o iPhone 15.

Apesar disso, a maior mudança de design que todos esperamos ver é a inclusão de uma porta USB-C para cumprir com as regras da UE. Embora o USB-C tenha várias vantagens em relação ao Lightning, a Apple poderia possivelmente usar diferentes tipos de USB-C - variáveis na velocidade de transferência - para diferenciar os modelos Pro.

Alguns rumores também insinuam botões táteis em vez de físicos, mas é pouco provável que isso aconteça.

Câmara do iPhone 15

A Apple nunca deixou de melhorar as suas características de câmara com cada nova linha do iPhone, e esperamos que desta vez não seja diferente.

A especulação de uma nova lente de periscópio no iPhone 15 tem corrido bastante através de múltiplas plataformas. A lente de periscópio vai oferecer capacidades de zoom como nunca antes. Enquanto os modelos atuais do iPhone 14 Pro têm um zoom de 3x, a lente de periscópio pode ter até 10x.

Como sempre, a Apple guarda as suas melhores características para os modelos Pro, o que significa que se a nova lente for incorporada, muito provavelmente será para aquelas variantes mais caras.

Processador e eSIM

Não temos informações sobre melhorias de desempenho, mas o iPhone 15 irá provavelmente obter o novo processador A17. Não temos a certeza se toda a linha será equipada com o A17 ou apenas os modelos Pro. Se for este último, os outros modelos irão provavelmente ter o mesmo chip A16 que o iPhone 14 Pro.

Passando aos eSIMs, poderá estar a pensar se a linha do 15 suportará apenas eSIM como o iPhone 14 em alguns países. Alguns rumores afirmam que os modelos do iPhone 15 vendidos internacionalmente irão ter a entrada física do SIM tradicional.

É importante salientar que tudo é ainda incerto, e muito ainda está por vir. Independentemente disso, este novo iPhone soa muito promissor.

