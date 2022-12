Jogo Online: Receitas chegaram aos 159,1 milhões de euros

As receitas dos operadores de jogo online chegaram aos 159,1 milhões de euros no terceiro trimestre, o valor mais alto de sempre.

A maior receita veio dos jogos de fortuna ou azar, que são aqueles cujo resultado é contingente por assentar exclusiva ou fundamentalmente na sorte, sendo a sua exploração e prática permitidas exclusivamente nos casinos existentes em zonas de jogo permanente ou temporário criadas por decreto-lei.

Receitas de jogo online batem recorde

De acordo com a informação do Publico, as apostas nas máquinas de jogo virtuais chegaram aos 1,98 mil milhões. Segundo o jornal, o principal contributo, segundo dados do Serviço de Regulação Inspeção de Jogos (SRIJ, ligado ao Turismo de Portugal), veio dos jogos de fortuna e azar, com 89,8 milhões de euros (56,5% do total), mais 25 milhões do que em idêntico período de 2021, cabendo outros 69,3 milhões às apostas desportivas à cota (onde se inserem as apostas nos resultados jogos de futebol, por exemplo).

A exploração de modalidades afins do jogo de fortuna ou azar e outras formas de jogo fica dependente de autorização do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna, que fixará, em cada caso, as condições que tiver por convenientes e determinará o respetivo regime de fiscalização.