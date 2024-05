iOS 18 pode trazer novas opções de personalização do ecrã inicial

A Apple está a mexer consideravelmente no seu novo iOS 18. Este sistema operativo, com forte aposta na inteligência artificial, irá, segundo muitos indícios, trazer novidades do ecrã inicial, até aos mais profundos mecanismos.

Segundo consta, o iOS 18 permitirá aos utilizadores do iPhone alterar as cores dos ícones das aplicações no ecrã inicial. Além disso, poderão colocar os ícones onde quiserem. Algo que, alguns utilizadores sempre pediram à Apple.

Desde o início do iOS, os ícones de aplicações no ecrã inicial do iPhone se encaixaram numa grade, para o desânimo de alguns utilizadores. No entanto, a empresa de Cupertino poderá finalmente ajustar este comportamento com o iOS 18.

Principais melhorias na personalização do ecrã inicial do iPhone

Com o lançamento do iOS 14 em 2020, a Apple introduziu os widgets do ecrã principal e a biblioteca de aplicações no iPhone. Embora bem-vindos, os utilizadores do iPhone ainda não podiam colocar ícones de aplicações em qualquer lugar que desejassem ou ajustar a aparência dos próprios ícones.

Na última edição do boletim informativo Power On, Mark Gurman, da Bloomberg, afirma que a Apple reformulará o comportamento do ecrã inicial do iPhone. Segundo ele, os utilizadores poderão “mudar a cor dos ícones das aplicações e colocá-los onde quiserem. Por exemplo, pode tornar todos os seus ícones sociais azuis ou os relacionados com finanças verdes - e não terão de ser colocados na grelha padrão que existe desde o primeiro dia em 2007.”

Um relatório anterior de uma fonte diferente também previu que o iOS 18 apresentaria um ecrã inicial do iPhone mais personalizável.

iOS 18 está a preparar-se para ser uma grande atualização

O utilizador pode usar ícones personalizados no ecrã inicial do iPhone. Mas o processo é tedioso e complicado. Embora mudar a cor do ícone da aplicação não seja o mesmo que mudar a sua aparência, ainda seria uma melhoria bem-vinda.

Além disso, a implementação da Apple deve ser muito mais fácil de usar. No entanto, é pouco provável que a empresa ofereça uma opção para alterar totalmente o ícone da aplicação.