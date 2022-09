A Apple acabou de anunciar os seus smartphones da família iPhone 14. Este ano, as mudanças foram significativas face ao que a empresa tinha vindo a apresentar. Em primeiro lugar, nem todos os smartphones foram equipados com o processador A16, e depois a linha mini foi descontinuada, dado lugar à sua antítese, com um modelo maior que a versão base.

As mudanças deverão continuar a acontecer, respondendo às próprias exigências do mercado. Para o próximo ano, o iPhone Pro Max deverá dar lugar a uma versão Ultra.

iPhone de Pro Max para Ultra

A nomenclatura dos smartphones da Apple poderá vir a ser alterada já na próxima versão dos iPhones. Segundo Mark Gurman da Bloomberg, que é uma referência no setor, a empresa de Tim Cook poderá colocar um fim à linha Pro Max, passando esta a ser denominada de Ultra.

Esta alteração irá coincidir uma das "maiores mudanças" do iPhone, desde que o iPhone 12 foi lançado em 2020. Gurman espera mesmo que o iPhone 15 já venha com a tão esperada porta USB Tipo-C.

Os ajustes aos nomes dados às linhas de smartphones da Apple têm vindo a sofrer ajustes naturais ao longo dos anos, numa adaptação ao próprio mercado. Já tivemos as versões S, depois vieram as Plus, mais tarde as Pro e ainda as variantes a Pro Max.

Considerando a inclusão de um Apple Watch Ultra na família de gadgets da empresa, o lançamento de um próximo smartphone também ele Ultra, fará todo o sentido, mesmo que este não tenha a robustez que o relógio tem.

Gurman já tinha falado anteriormente que a Apple estaria a testar um iPhone com USB-C antes da União Europeia aprovar a utilização desta tecnologia como obrigatória para muitos dos dispositivos eletrónicos, incluindo para a Apple. Mais recentemente, o analista Ross Young referiu que toda a linha iPhone 15 apresentaria o recorte de ecrã Dynamic Island do iPhone 14 Pro.

Para já, a Apple deverá estar a preparar o lançamento dos novos iPad M2 de 11 e 12,9 polegadas; MacBook Pro, M2 Pro e M2 Max de 14 e 16 polegadas; e ainda Mac mini M2 e M2 Pro, no entanto, não é esperado nenhum evento direcionado. Esta informação foi também avançada recentemente por Gurman.