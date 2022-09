Apple poderá lançar novos iPads M2 e novos Macs fora do evento de outubro

Além da linha iPhone 14, dos Apple Watch e dos AirPods, a Apple tem em mãos novas versões que deverá lançar no início do trimestre de natal. Segundo Mark Gurman, a empresa de Cupertino poderá não fazer o evento de outubro e mesmo assim lançar ao mercado os novos Macs e iPads.

A imprensa é um meio poderoso para a Apple dar a conhecer ao mundo os seus produtos. Portanto, o analista da Bloomberg refere que o que há para dar a conhecer poderá não justificar a criação de um novo evento.

Apple: Novos iPads M2 sem pompa e circunstância?

A informação foi partilhada pelo jornalista e analista do mercado Apple, Mark Gurman, que partilhou a sua visão desta possível iniciativa na newsletter semanal, enviada aos domingos. Segundo o jornalista, que tem tido bastante sucesso nas suas "previsões Apple, a empresa gerida por Tim Cook poderá repetir o que fez no passado, quando anunciou uma série de produtos ao longo de uma semana em vez de realizar um evento com todas as novidades.

Assim, os novos dispositivos da empresa seriam oficialmente divulgados a partir de anúncios e lançamentos para a imprensa.

Há alguns anos, a Apple anunciava quase todos os dias da semana um novo produto. Em vez de fazer um evento, a empresa decidiu que seria melhor divulgar os produtos na forma de comunicados à imprensa. Com isso em mente, Gurman acha que a Apple poderia fazer o mesmo, em vez de fazer uma palestra.

Segundo Gurman, a Apple vai revelar os seguintes produtos em 2022:

Mac mini M2 e M2 Pro

MacBook Pro, M2 Pro e M2 Max de 14 e 16 polegadas

iPad M2 de 11 e 12,9 polegadas

Além disso, poderá ser também lançada uma atualização da Apple TV. Esta nova "box" poderá vir equipada com um chip A14 e um aumento de RAM. Já o Mac Pro, Gurman acha que será lançado no final de 2023.

Nenhum destes novos produtos é um trunfo para a Apple. Estes terão algumas especificações melhoradas e um chip que já foi anunciado num evento formal em Junho na WWDC 2022. Isto faz-me pensar: Será que a Apple tem realmente aqui o suficiente para fazer com que valha a pena reunir outro evento de lançamento altamente polido? Parece improvável. A Apple pode acabar por se sentir de forma diferente, mas penso que a empresa (a partir de agora) tem mais probabilidades de lançar os seus restantes produtos de 2022 através de comunicados de imprensa, actualizações no seu website e briefings com membros seleccionados da imprensa do que através de uma grande keynote ao estilo iPhone.

Escreveu Mark Gurman na newsletter Power On.

A Apple também não deixou para já nenhum indício, teaser ou informação velada que em outubro possa haver um evento. Seja como for, há chips renovados que irão equipar os novos dispositivos da oferta da empresa. Resta saber com que foco serão anunciados.