Apple Watch Ultra: Primeiras impressões Pplware

Tal como estava anunciado, dia 23 de setembro, a Apple começava a entregar o Apple Watch Ultra. O nosso chegou e já o estamos a usar para ver o potencial. Afinal, trata-se do mais avançado smartwatch lançado pela Apple. Logo quando abrimos a caixa percebemos que é um dispositivo especial para a empresa de Cupertino. Os cuidados com a embalagem e a informação está acima da média. Depois... é bonito, estamos perante um equipamento topo de gama.

Estas são as nossas primeiras impressões. Mais tarde, vamos experimentar o que traz de valioso este relógio. O que escolhemos foi Apple Watch Ultra com caixa em titânio e bracelete Ocean meia-noite.

A caixa

Não há dúvida que o toque, o olhar, a impressão de organização está nos objetivos da Apple. E não engana. Tudo bem embalado, com materiais de qualidade e um grafismo que enquadra a escola do smartwatch com a própria embalagem.

Portanto, a caixa traz o Apple Watch Ultra, os seus manuais e informações de garantia, e traz a bracelete. A escolhida foi a Ocean meia-noite.

O relógio bem devidamente acompanhado por um carregador que desta vez vem com um cabo protegido com fibra de tecido, tal como o cabo, por exemplo, do HomePod. Mais refinado e sem dúvida, duradouro.

Apple Watch Ultra: instalação

A instalação é simples. Aliás, basta ligar o relógio e o iPhone recebe de imediato a informação que está disponível um novo Apple Watch. Este smartwatch traz uma série de novos menus com mais pedido de confirmações e escolhas.

Além de uma nova lista de opções para o botão Ação, há também uma interface muito interessante que permite passar o plano de comunicações do eSIM do operador de um Apple Watch para outro. Resta saber se a Vodafone permite esta "passagem" ou vai exigir um novo eSIM (e novo pagamento).

Depois de algumas questões, o Apple Watch está pronto para ser usado e... abusado. Uma nota para a velocidade de configuração inicial, está mais rápida que as versões anteriores.

Utilização e características

Agora que já configurámos o equipamento, tem o eSIM, os cartões no Apple Pay, aplicações e informações na app Saúde, é hora de lhe dar uso. Um dado curioso é o peso. Apesar de ser mais robusto e maior, nota-se uma leveza. Isto é, quando o vi na caixa deu aspeto de ser mais pesado. E de facto não é.

Quanto ao ecrã, bom, estamos perante um ecrã Retina com 2000 nits e toda uma interface colorida, complicações muito bem organizadas e um grupo de ferramentas para tirar proveito dos muitos sensores presentes dentro deste "computador de pulso".

Tal como já referimos anteriormente, a Apple apresentou no passado dia 7 deste mês o Apple Watch Ultra. O primeiro smartwatch da empresa para um segmento mais "todo-o-terreno" onde são exigidos mais recursos, mais sensores, mais funcionalidades e, acima de tudo, mais bateria.

A Apple equipou-o com uma caixa em titânio, muito resistente, GPS de dupla frequência e alta precisão, uma bateria com autonomia até 36 horas (podendo ir até às 60 horas), certificação EN13319, que é uma norma técnica de testes para mergulho. Estes testes capacitam o Apple Watch Ultra para poder ser usado em mergulho até 40m.

Além disso, inclui sensores de deteção de acidente automóvel, deteção de quedas, sensores para ECG, sensores de temperatura, leitura do oxigénio no sangue, eSIM, sirene com 86 decibéis, estrutura capaz de aguentar temperaturas negativas até -20 °C ou calor escaldante do deserto a 55 °C... e muito mais.

O Apple Watch Ultra é certificado pelos aspetos relevantes MIL-STD-810H, usado para equipamentos militares e popular entre os fabricantes de equipamentos robustos. Este novo smartwatch também é certificado para WR100, o que quer dizer que pode ser usado para mergulho recreativo até 40 metros e desportos aquáticos de alta velocidade.

Portanto, daqui em diante o que vamos fazer é usar e testar nos vários ambientes onde a Apple disse que se destacava. Também estamos curiosos por verificar se as 36 horas de autonomia, com as atividades físicas, sempre são reais.

Por último, as braceletes dos modelos anteriores também encaixam neste, mais concretamente a da caixa de 42 e 45 mm. Em breve uma análise com mais detalhe aqui no Pplware.com.

