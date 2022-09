E Porque Hoje é Sexta

Os temas do mundo "sério" são chatos, aborrecidos e não trazem de certeza um sorriso ao rosto de cada um. A Rússia continua a insistir em conquistar território que não lhe pertence, chamou mais amigos para puxar a corda. Os reformado em Portugal já podem ir de férias de natal com metade da reforma do próximo ano, e o mundo em geral brinca ao monopólio, para ver quem fica com a Companhia da Eletricidade/Gás. Sim, já vale mais que o Rossio! Portanto, o xadrez político está numa encruzilhada.

A ideia é desenvencilharmo-nos deste novelo de paranoicos e mostrar um pouco de humor, imagens que ilustram o que os humanos mais sabem fazer... húmus! Bom fim de semana.



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas)

ANEDOTAS COM HUMOR

Estava um casal a assistir a um ballet, e de repente o marido desata às gargalhadas.

- Oh homem, de que é que te estás a rir?

- Estou a pensar na reação do público se eu de repente saltasse ali para o palco e agarrasse uma das bailarinas e fizesse sexo ali.

Passou-se um bocado e começa então a mulher a rir-se.

- Que é que te aconteceu?

- É que tenho estado a pensar naquilo que disseste há pouco...

- E?

- E pensei em qual seria a tua reação se o público gostasse e pedisse bis!

Um rapaz chegou a um velório... e a primeira coisa que perguntou foi?

— Qual a senha do WIFI?

Um parente incomodado disse:

— Respeite o morto!

E o rapaz perguntou:

— Tudo junto?

Num diminuto lugarejo da Rússia havia um lenhador extraordinário: baixinho, miudinho, magrinho, dente de ouro, mas, diziam, conseguia deitar abaixo dez árvores em dez minutos. A sua fama, como era de se esperar, espalhou-se pelo mundo afora.

A CNN Portugal mandou um repórter entrevistá-lo:

- Quer dizer que você derruba dez árvores em dez minutos?

- Às vezes mais.

- E qual foi o seu primeiro emprego?

- Deserto do Saara!

- Espere aí ... No Saara não tem floresta alguma.

- HOJE!

Um advogado e um engenheiro estão a pesca nas Caraíbas.

O advogado comenta:

- Estou aqui porque a minha casa foi destruída num incêndio com tudo que estava dentro. O seguro pagou tudo.

- Que coincidência! - diz o engenheiro. - A minha casa também foi destruída num terremoto e perdi tudo. E o seguro pagou tudo.

O advogado olha intrigado para o engenheiro e pergunta:

- Como é que faz para provocar um terremoto?

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Depois dos carros voados, agora há as motos voadoras

Hipnotizante

Vídeo prova que os animais são mais inteligentes do que imaginamos

E o Mourinho que surge em videoclipe de rapper?

James Maym que fazia o Top Gear, espetou-se numa parede

Quem quer dar uma ajuda a cortar as unhas a este lagarto gigante?

Imaginem que a reunião que estava a ter era sobre meditação

A rainha Elisabete II tinha humor? Dizem que sim

Campainha de porta filma um momento "de muita sorte"

Que tal ir chafurdar até ao relvado, alinhas?

Gilmário Vemba mostra que as letras das músicas são... tenebrosas!

Humanos que até assustam os extraterrestres

Momento chocante Zookeeper é atacado por crocodilo monstro de 5 metros

Lontra-marinha prenha reivindica prancha de surfista em Santa Cruz

Na Malásia um jogo de futebol entre o Wilayah Persekutuan e o Pulau Pinang acabou à porrada

Tomem devagarinho esta dose de internet

Tal pai tal filho, Rabah Madjer 1987 versus o seu filho em 2022

Pequeno apartamento de 7m2 em Nova York custa 650 dólares por mês!

Compilação de povo sem noção nenhum do que é conduzir

