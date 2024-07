E Porque Hoje é Sexta

A miúda vai à primeira festa da sua vida e, com medo dos avanços dos rapazes, pede conselhos à mãe, ao que ela diz:

– Se os rapazes começarem a insistir muito, minha filha, pergunta que nome eles vão dar à criança. Isso vai fazer com que eles desistam.

E assim foi. No meio duma dança, um Nortenho diz:

– Vamos para o jardim atrás da piscina, miúda?

Ela vai, mas quando o moço quer avançar ela pergunta:

– Que nome vamos dar à criança?

O Nortenho olha-a com surpresa, diz que se esqueceu da carteira no bar e sai.

Uma hora mais tarde repete-se a cena com um tipo de Lisboa. Igualzinho, quando ela pergunta qual será o nome do filho, ele fica com os pés frios e vai-se embora.

Chega um Alentejano. Vai com ela para o jardim. Começa com beijinho aqui, beijinho ali, e apalpa-lhe os peitos. Ela pergunta:

– Que nome vamos dar à criança?

Ele continua e abre-lhe o vestido.

– Que nome vamos dar à criança?

Ele agarra-lhe nos seios.

– Que nome vamos dar à criança?

Ele tira-lhe o vestido e as cuecas….e pimba….

– Que nome… ahhh… vamos dar.. ahhhh… à criança? Ah…Ahhhhhh…Ahhhhhhhhhhhh… Que nome vamos…..não….pares……..dar ……vai.... vai………vaiiiiiiiii…….à criança????

Depois de acabarem, ela pergunta mais uma vez:

– E agora, qual vai ser o nome do nosso filho?

Ele, triunfante, tira devagar o preservativo, levanta-se, olha para o alto, dá um nó firme e diz:

– Se ele conseguir sair daqui, vai ser …. “Chuck Norris”