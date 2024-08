E Porque Hoje é Sexta

Júlio está no Hotel com a amante, a curtir o pós-coito, quando ela resolve interromper o silêncio:

- Júlio, por que não cortas essa barba?

- Ah... se dependesse só de mim... Sabes que a minha mulher seria capaz de me matar se eu aparecesse sem barba... ela gosta de mim assim!

- Ora, querido - insiste a amante - Faz isso por mim, por favor...

- Não sei não, querida… sabes, a minha mulher ama-me muito, não tenho coragem de a dececionar...

- Mas sabes que eu também te amo muito... pensa no caso, por favor...

O tipo continua a dizer que não dá, até que não resiste às súplicas da amante e resolve atender ao pedido.

Depois do trabalho ele passa no barbeiro, em seguida vai a um jantar de negócios e quando chega a casa a esposa já dorme.

Assim que ele se deita, sente a mão da esposa afagando o seu rosto lisinho e com a sua voz sonolenta diz:

- Duarte!!! Seu sacana, ainda estás aqui? Vai-te embora... O barbudo está quase a chegar!!!