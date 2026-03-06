E Porque Hoje é Sexta
O mundo anda tão estranho que já ninguém sabe se está a ver as notícias… ou apenas mais um episódio de comédia global em direto.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v945 [18MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Viajando com o meu cão, escrevi antecipadamente a um muito conhecido hotel localizado em Portugal, para saber se podiam acomodar um hóspede de 4 patas.
Eis a resposta:
“Trabalhamos na indústria hoteleira há mais de 30 anos. Até agora nunca precisamos chamar a polícia para expulsar um cão que promovesse distúrbios até altas horas da noite.
Até hoje nunca vimos um cão por fogo na roupa da cama por adormecer com um cigarro na mão.
Nunca encontramos uma toalha ou um cobertor do hotel na mala de um cão, nem manchas deixadas nos móveis pelo fundo da garrafa de um cão.
Está claro que aceitamos o seu cão.
PS: Se ele se responsabilizar pelo senhor, “venha também”.
Ninguém vai para a frente se não abrir mão do orgulho.
Aprendam com este exemplo:
Ao aproximar-se do balcão da receção de um hotel, um homem, ao virar-se, esbarra o cotovelo no seio de uma linda mulher.
Meio sem graça, meio envergonhado, ele diz: “Mil desculpas. Se o seu coração for tão macio como o seu seio é, tenho a certeza de que me perdoará.”
Responde a mulher:
“E se o seu p*nis for tão duro como o seu cotovelo, o meu quarto é o 1221.”
Isto sim, é saber perdoar!
Um padre está a dirigir-se para a sua paróquia, quando vê na estrada uma freira conhecida sua. Ele pára e diz:
— Irmã, suba que eu levo-a ao convento.
A freira sobe, acomoda-se no banco do passageiro, cruza as pernas e o hábito abre-se, deixando à mostra um par de coxas escultural. O padre quase não se contém, mas continua a conduzir. Numa passagem de mudança, no entanto, ele acaba colocando a mão sobre a perna da freira, que lhe diz:
— Padre, lembre-se do salmo 129.
O padre pede desculpas e continua a conduzir. E aquela pernoca ali, ao lado, a deixá-lo louco. Mais adiante, em outra passagem de mudança, ele coloca a mão novamente sobre a perna da freira, que repete:
— Padre, lembre-se do salmo 129.
O padre desculpa-se, dizendo:
— Perdoa-me, irmã, mas você sabe que a carne é fraca.
Chegando ao convento, a freira desce. O padre logo chega à sua igreja e corre até a bíblia para ler o tal Salmo 129, deparando-se com que está escrito:
“ SEGUE BUSCANDO, QUE LOGO ACIMA ENCONTRARÁS A GLÓRIA”.
MORAL DA HISTÓRIA:
Ou você sabe tudo da sua profissão, ou vai perder as melhores oportunidades.
A secretária percebe que a braguilha do chefe está aberta e, para não parecer mal-educada, avisa-o de forma subtil:
- Dr. Jorge, o senhor deixou a porta da sua garagem aberta!
Ele fechou-a rapidamente e, apreciando a criatividade da rapariga, perguntou cheio de malícia:
- Ana, por acaso a menina viu o meu Ferrari vermelho?
- Não, Doutor! Vi apenas um Smart acastanhado, com os dois pneus traseiros carecas e totalmente em baixo!
Um homem vê uma mulher linda de morrer, com seios espetaculares, a saltar do autocarro.
Corre até ela e pergunta:
- A menina deixaria que eu mordesse os seus seios por 50€?
- Você deve estar maluco - diz a rapariga.
- E por 500€ você deixaria?
- Olhe, não me leve a mal, mas não sou desse tipo de mulher.
De olho no volume daqueles seios, ele insiste:
- Por 5.000€ você deixaria que eu mordesse os seus seios maravilhosos?
A mulher hesita, pensa um pouco e finalmente responde:
- Por 5.000€ tudo bem.
- Então vamos até aquele cantinho...
Ela abre a blusa, deixa os seios à mostra e à disposição do homem.
O sujeito beija, passa as mãos, encosta a cabeça, lambe, chupa e nada de morder...
Até que a mulher perde a paciência:
- Então? Vai morder ou não?
- Eu não! Morder é muito caro!
Vídeos
Trump mandou e o espanhol lá se foi sentar de castigo
Perro Sánchez queria falar com Trump.
Trump mandou-o para a casota.
💀
— pedro ribeiro (@pedro____world) March 6, 2026
Esta bicharada está descontrolada
The Dolphin needs to be Jailed wtf 😳 pic.twitter.com/8ZRbhE3jqm
— Rhoda (@Symply_rhoda1) March 6, 2026
Dá licença?
The Dolphin needs to be Jailed wtf 😳 pic.twitter.com/8ZRbhE3jqm
— Rhoda (@Symply_rhoda1) March 6, 2026
A cara do Messi quando Donald Trump falou no Ronaldo
Donald Trump: "Lionel Messi is here"
My son said: 'DAD, DO YOU KNOW WHO'S GOING TO BE HERE TODAY?'
I told him: 'No, I have a lot of things to do...'"
Look at Messi’s reaction when Trump said Ronaldo😭
pic.twitter.com/9Wxh2stcmd
— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) March 5, 2026
Baleia de 15 metros deu à costa em Ovar
Uma baleia de 20 toneladas, com cerca de 15 metros de comprimento, deu à costa no areal da Praia de Cortegaça, no concelho de Ovar. Veja o vídeo: https://t.co/JPLDUtxUdu
🎥 Surfer's Camp pic.twitter.com/k5rEpUXfww
— Expresso (@expresso) March 5, 2026
Falhanços incríveis da semana
Há ainda histórias sensacionais. Vejam esta
Submarino americano afunda um navio de guerra do Irão com um torpedo
This Iranian warship thought it was safe in international waters. It wasn't.
The @DeptofWar is fighting to win. 🇺🇸 pic.twitter.com/4bGMubuSQu
— The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026
Balão de ar quente colidiu com uma torre de comunicações e deixou duas pessoas presas
Aqui a dar-lhe no ferro?
buen trucopic.twitter.com/sVvikDaV0J
— Gente Que Se Extingue Sola 🤦🏻♂️ (@extinguiendonos) March 5, 2026
Ricardo Sá Pinto conta que era o regime no Irão
Foi em direto, senão fosse, não passava este testemunho do Sá Pinto. Interessante leitura. pic.twitter.com/yPPNUmCG1Y
— Elite Financeira (@EliteFinPT) March 4, 2026
O link das imagens não linka!
Penso que está OK.
Bom fim de semana.