E Porque Hoje é Sexta

Um padre está a dirigir-se para a sua paróquia, quando vê na estrada uma freira conhecida sua. Ele pára e diz:

— Irmã, suba que eu levo-a ao convento.

A freira sobe, acomoda-se no banco do passageiro, cruza as pernas e o hábito abre-se, deixando à mostra um par de coxas escultural. O padre quase não se contém, mas continua a conduzir. Numa passagem de mudança, no entanto, ele acaba colocando a mão sobre a perna da freira, que lhe diz:

— Padre, lembre-se do salmo 129.

O padre pede desculpas e continua a conduzir. E aquela pernoca ali, ao lado, a deixá-lo louco. Mais adiante, em outra passagem de mudança, ele coloca a mão novamente sobre a perna da freira, que repete:

— Padre, lembre-se do salmo 129.

O padre desculpa-se, dizendo:

— Perdoa-me, irmã, mas você sabe que a carne é fraca.

Chegando ao convento, a freira desce. O padre logo chega à sua igreja e corre até a bíblia para ler o tal Salmo 129, deparando-se com que está escrito:

“ SEGUE BUSCANDO, QUE LOGO ACIMA ENCONTRARÁS A GLÓRIA”.

MORAL DA HISTÓRIA:

Ou você sabe tudo da sua profissão, ou vai perder as melhores oportunidades.