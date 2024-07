Garrafa Kool de 0,5L está com um bom desconto. Aproveite!

Os computadores são hoje máquinas fundamentais para a realização dos mais diversos trabalhos. Quando nos apercebemos, já passaram umas boas horas e durante esse período não nos hidratamos. A nossa sugestão vai para a Garrafa Kool. Saiba porquê!

Passa algumas horas ao computador e procura uma boa garrafa, com estilo, para ter junto a si com a sua bebida preferida? Recentemente o Pplware testou a Garrafa Kool da Prozis e gostou! Além disso, esta é uma boa garrafa para transportar com o PC.

A Garrafa Kool da Prozis destaca-se por incorporar tecnologia de barreira tripla com uma camada de cobre cria um exterior sem condensação para que a sua bolsa do computador não fique molhada. Além disso, esta garrafa é amiga do ambiente, reutilizável e livre de BPA (bisfenol A).

Outro das características é o facto das bebidas ficarem frias 24 horas e quentes por 12 horas. Com esta garrafa da Prozis não há mais derrames, pois existe um tampão com rosca, à prova de fugas, que mantém a bebida onde deve ficar - na sua garrafa!

