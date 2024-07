Truque diz que uma toalha húmida acelera o carregamento dos elétricos. Tesla adverte!

Circula pela Internet uma teoria que diz que envolver o conector de Supercharger numa toalha molhada acelera o carregamento dos carros elétricos. Apesar de popular, a ideia foi alvo de advertência por parte da Tesla.

Aparentemente, e comprovado por vários utilizadores, envolver o conector numa toalha molhada acelera o processo de carregamento nos Supercharger da Tesla. A teoria disseminou-se pela Internet e o truque terá sido testado pelos condutores. Segundo o Electrek, aliás, o site Out of Specs testou-o e conseguiu, de facto, aumentar a taxa de carregamento de 58 kW para 119 kW.

Apesar de impressionante e de parecer ter acelerado o carregamento dos carros elétricos de alguns clientes, a Tesla partilhou que "colocar um pano húmido no cabo do Supercharger não aumenta as taxas de carregamento e interfere com os sensores de temperatura, criando o risco de sobreaquecimento ou danos".

A fabricante de carros elétricos negou, por via do X, o truque que conquistou a Internet:

Além de ter negado que o pano húmido acelera o processo de carregamento, a Tesla pediu que os condutores se abstenham de o fazer, para que os seus sistemas possam funcionar corretamente e "detetar verdadeiros problemas de carregamento".

Conforme recordado pelo mesmo órgão de comunicação, a gestão térmica é uma parte importante do carregamento rápido. Afinal, o envio de corrente de alta tensão através de pequenos cabos cria muito calor.

Contudo, embora pareça que a gestão térmica pode ser conseguida com uma toalha húmida, esta não faz muita diferença. Isto, porque desorienta os sensores de calor do conector, fazendo o sistema assumir que é seguro enviar mais corrente, e colocando os condutores sob potencial perigo.