Muito cuidado com os falsos sites do Mundial 2026

A contagem decrescente para o Mundial de Futebol de 2026 já começou, mas o entusiasmo dos adeptos está também a ser aproveitado por cibercriminosos.

A empresa de cibersegurança ESET identificou vários sites fraudulentos que imitam a plataforma oficial da FIFA para enganar utilizadores interessados em comprar bilhetes, merchandising e outros produtos relacionados com a competição.

Segundo os investigadores, estas páginas falsas reproduzem com grande detalhe a aparência do portal oficial, incluindo o processo de registo, o carrinho de compras e até as páginas de pagamento. O objetivo é simples: obter dinheiro, dados pessoais e, em alguns casos, credenciais de acesso reutilizadas pelos utilizadores.

Mundial 2026: Sites falsos imitam a FIFA ao detalhe

Os atacantes recorrem frequentemente a uma técnica conhecida como typosquatting, registando domínios muito semelhantes aos oficiais, alterando apenas alguns caracteres. À primeira vista, os sites parecem legítimos, utilizando logótipos, cores e elementos gráficos inspirados nos canais oficiais da FIFA.

O esquema segue um processo aparentemente normal. O utilizador escolhe os bilhetes ou produtos pretendidos, cria uma conta, avança para o pagamento e introduz os seus dados bancários. No final, não recebe qualquer bilhete nem produto oficial, enquanto os dados fornecidos ficam nas mãos dos criminosos.

Além das perdas financeiras, existe outro risco significativo: a recolha de informações pessoais como nome, endereço de email, número de telefone e palavras-passe. Caso estas credenciais sejam reutilizadas noutros serviços, os atacantes podem tentar comprometer contas de email, redes sociais ou outras plataformas online. A ESET alerta que estas páginas fraudulentas podem surgir através de resultados patrocinados nos motores de pesquisa, anúncios em redes sociais ou ligações partilhadas por terceiros.

Ricardo Neves, responsável de Comunicação e Marketing da ESET Portugal, refere que...

Grandes eventos desportivos criam o cenário ideal para este tipo de fraude, porque combinam procura elevada, urgência e confiança na marca. Quando um utilizador acredita estar apenas a registar-se ou a comprar um bilhete, pode acabar por entregar dinheiro, dados pessoais e até credenciais que depois serão reutilizadas noutros ataques

Os especialistas recomendam que os adeptos utilizem exclusivamente os canais oficiais da FIFA para a compra de bilhetes e pacotes de hospitalidade. Antes de introduzir qualquer informação pessoal ou financeira, é importante verificar cuidadosamente o endereço do site e desconfiar de ofertas demasiado apelativas ou que criem pressão para uma decisão rápida.

Expressões como “últimos bilhetes disponíveis”, “acesso VIP garantido” ou “desconto limitado” são frequentemente utilizadas para levar as vítimas a agir impulsivamente.