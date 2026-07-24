O portátil novo veio sem Office? A solução custa 15,5€

Quem comprou um portátil nas promoções de verão já percebeu, muito provavelmente, um pormenor irritante: o equipamento chega com o Windows instalado, mas sem qualquer suite de produtividade. Na prática, o Word, o Excel e o PowerPoint ficam de fora e a despesa ainda não terminou. Felizmente, há formas económicas de resolver o problema. Na loja GoodOffer24, por exemplo, é possível comprar chave digital Office 2024 por apenas 15,5€ e, já agora, garantir uma Windows 11 Pro por pouco mais de 20€. Ou seja, o computador fica completo por menos do que custa um jantar para dois.

Esta campanha de verão da GoodOffer24 abrange chaves digitais de Windows, de Office e ainda algumas ferramentas úteis para o dia a dia. Para chegar aos preços indicados neste artigo, basta introduzir o cupão TT30 no momento do pagamento, que aplica 30% de desconto nas chaves digitais Microsoft. Além disso, existe o cupão TT10, pensado para o CCleaner e para o Canva Pro. Os valores apresentados já incluem o desconto e estavam confirmados à data de publicação deste artigo.

O custo escondido do computador novo

Durante anos, muitos utilizadores habituaram-se à ideia de que um computador novo trazia tudo o que era preciso para trabalhar. No entanto, a realidade atual é diferente. Os fabricantes incluem o sistema operativo, mas a suite de escritório aparece quase sempre como uma versão de avaliação, que deixa de funcionar ao fim de um mês, ou como um convite para uma subscrição com pagamento mensal.

Desta forma, quem estreia um portátil acaba por descobrir o custo escondido do equipamento: para abrir um documento do Word ou uma folha de Excel sem limitações, é preciso pagar mais. Por outro lado, as alternativas gratuitas resolvem apenas parte do problema, porque nem sempre garantem compatibilidade total com os formatos da Microsoft, algo que se nota em trabalhos académicos, currículos e documentos profissionais.

É precisamente aqui que as chaves digitais fazem a diferença. Em vez de acrescentar mais uma mensalidade ao orçamento familiar, o utilizador paga uma única vez um valor reduzido e fica com o software instalado no seu computador.

Office 2024: a versão mais recente por 15,5€

O destaque da campanha é o Office 2024 Professional Plus, a versão mais recente da suite da Microsoft com pagamento único. Este pacote inclui as aplicações clássicas, como o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook, instaladas localmente no PC e prontas a usar mesmo sem ligação à internet. Além disso, por ser a edição mais atual, garante suporte da Microsoft durante vários anos e total compatibilidade com o Windows 11.

MS Office 2024 Professional Plus CD Key Global: 15,5€ com o cupão TT30 - comprar aqui

Para quem tem um computador mais antigo ou necessidades específicas, a campanha inclui igualmente outras versões da suite, com valores a começar nos 26,2€.

Produtos e preços da campanha

Chaves digitais de Windows

Se o objetivo passa por atualizar o sistema operativo, seja num PC novo montado por peças, seja numa máquina que continua presa a versões antigas, estas são as opções disponíveis:

Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY Global : 21,8€ - comprar aqui

: 21,8€ - comprar aqui Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY Global : 16,8€ - comprar aqui

: 16,8€ - comprar aqui Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global : 12,9€ - comprar aqui

: 12,9€ - comprar aqui Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY Global : 17,9€ - comprar aqui

: 17,9€ - comprar aqui Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY Global: 14€ - comprar aqui

Outras versões do Office

Office 2016 Pro Plus CD-KEY Global : 26,2€ - comprar aqui

: 26,2€ - comprar aqui Office 2019 Pro Plus CD-KEY Global : 47,8€ - comprar aqui

: 47,8€ - comprar aqui Office 2021 Pro Plus CD-KEY Global: 65,9€ - comprar aqui

Packs Windows + Office

Entretanto, quem precisa de equipar o computador de uma só vez encontra nos packs a solução mais equilibrada, uma vez que o preço conjunto fica abaixo da soma das chaves digitais individuais:

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack : 37,2€ - comprar aqui

: 37,2€ - comprar aqui Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack: 53,4€ - comprar aqui

Ferramentas extra com o cupão TT10

Por fim, a campanha inclui três produtos que utilizam o cupão TT10, com 10% de desconto, e que complementam bem um computador acabado de estrear:

CCleaner Professional 1 PC 1 Ano CD Key Global : 12,5€ - comprar aqui

: 12,5€ - comprar aqui CCleaner Professional para Mac 1 Dispositivo 1 Ano CD Key Global : 15,2€ - comprar aqui

: 15,2€ - comprar aqui Canva Pro 1 Ano Upgrade: 8,9€ - comprar aqui

Como utilizar o cupão

O processo de compra é simples e demora poucos minutos. Assim, para garantir o desconto, basta seguir estes passos:

Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo; Adicionar o produto ao carrinho de compras; Introduzir o código TT30 (ou TT10, nos produtos indicados) no campo do cupão; Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor final; Concluir o pagamento e receber a chave digital no email.

Depois da compra, a chave digital chega por email em poucos minutos, juntamente com as instruções de ativação. No caso do Office 2024, a instalação faz-se a partir da plataforma oficial da Microsoft e a ativação conclui-se com a introdução da chave recebida.

Em resumo, se o seu portátil novo ficou a meio caminho, esta é uma boa oportunidade para o completar sem pesar na carteira. Consultar todas as ofertas da GoodOffer24.