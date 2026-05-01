Notepad++: o melhor editor de texto do Windows chega agora ao macOS

O Notepad++, considerado um dos editores de texto mais consagrados e fiáveis, foi finalmente lançado como uma app nativa para o macOS, após uma longa espera de 20 anos. Este importante envolvimento foi possível graças à comunidade de código aberto, que portou com sucesso a estrutura de código original baseada em Windows para a arquitetura do macOS.

Melhor editor de texto do Windows chega ao macOS

A aplicação foi apresentada como uma arquitetura dupla universal. É capaz de operar com alto desempenho tanto em computadores com Apple Silicon como em computadores com Intel. Liderado por Andrey Letov, este projeto combina a velocidade e a funcionalidade com que os utilizadores do Windows contam há anos com a interface nativa Cocoa da plataforma Mac, tornando-a acessível a todos os programadores.

O Notepad++ tornou-se uma das ferramentas mais icónicas para a plataforma Windows desde o seu lançamento inicial em 2003. A sua interface simples, velocidade incrível e consumo mínimo de recursos do sistema o necessário tanto para programadores amadores como profissionais. No entanto, os utilizadores de Mac foram privados dessa experiência durante todo este processo.

Resultado do trabalho dedicado da comunidade de programadores, esta nova versão não é apenas uma emulação, mas sim uma verdadeira aplicação que corre nativamente no macOS. Esta transição proporciona uma grande conveniência, especialmente para os programadores que trabalham em ambas as plataformas.

Tudo o que o Notepad++ oferece, numa nova plataforma

Agora pode-se transferir o conjunto de ferramentas que se usa no PC Windows para o MacBook ou iMac sem qualquer perda de funcionalidade. Este é considerado um passo revolucionário em termos de continuidade do fluxo de trabalho. A versão para macOS da aplicação inclui todas as características principais que tornaram a versão para Windows popular. O motor Scintilla, o coração do editor, permanece inalterado nesta versão.

Isto garante que as funcionalidades avançadas funcionam perfeitamente. Além disso, uma estrutura de edição com separadores permite alternar rapidamente entre ficheiros em projetos complexos. As funções de pesquisa e substituição, as ferramentas de gravação de macros e o amplo suporte de plugins também chegam ao mundo Mac com esta nova versão. Os utilizadores podem aceder a todas as ferramentas profissionais a que estão habituados no Windows com um único clique.

Uma grande inovação no aspeto técnico reside na interface do utilizador. O programador Andrey Letov desativou completamente a interface original baseada em Win32 e criou uma estrutura que utiliza as APIs nativas do Cocoa do macOS. Isto faz com que as barras de menu, as caixas de diálogo, os seletores de ficheiros e a gestão de janelas tenham a mesma aparência de uma aplicação Mac. Como o código-fonte do software é público, é constantemente monitorizado e melhorado pela comunidade.