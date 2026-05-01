A NASA quer mostrar o seu nome… visto do espaço
A NASA lançou uma iniciativa curiosa e educativa que está a conquistar utilizadores em todo o mundo. Chama-se “Your Name in Landsat” e permite ver qualquer nome escrito com imagens reais da Terra captadas por satélite.
Mais do que uma simples brincadeira digital, trata-se de uma forma criativa de aproximar o público da ciência e da observação do planeta.
O que é o “Your Name in Landsat”
O serviço é uma ferramenta interativa online baseada no programa Landsat program, um dos mais antigos projetos de observação da Terra, ativo desde 1972.
Ao introduzir um nome ou palavra, a plataforma gera automaticamente uma composição visual onde cada letra é representada por uma imagem real captada por satélite. Essas “letras” surgem de formas naturais do planeta, como rios, montanhas, desertos ou linhas costeiras.
O resultado é uma espécie de “alfabeto da Terra”, construído com paisagens reais.
Como funciona na prática
O funcionamento é simples:
- O utilizador escreve um nome ou palavra
- O sistema procura padrões naturais semelhantes a letras
- Cada letra é preenchida com uma imagem única da Terra
- O resultado pode ser descarregado ou partilhado
Além disso, cada imagem inclui informação geográfica, como coordenadas e localização exata, permitindo explorar o local no mapa.
Mais do que estética: ciência e dados reais
Este projeto assenta em mais de 50 anos de dados recolhidos pelos satélites Landsat, que constituem o registo contínuo mais longo da superfície terrestre visto do espaço.
Estas imagens são utilizadas em áreas como:
- Agricultura
- Monitorização ambiental
- Cartografia
- Alterações climáticas
Ou seja, cada “letra” não é apenas visualmente interessante, mas também cientificamente relevante.
Uma iniciativa pensada para envolver o público
A NASA lançou esta ferramenta no contexto do Dia da Terra, com o objetivo de tornar a ciência mais acessível e despertar curiosidade sobre o planeta.
Ao transformar dados científicos em algo pessoal e visual, a agência consegue:
- Aproximar o público da exploração espacial
- Mostrar a diversidade geográfica da Terra
- Incentivar o interesse pela ciência
Onde pode experimentar
A ferramenta está disponível online e pode ser acedida diretamente aqui:
Experimente aqui -> “Your Name in Landsat”
Basta escrever um nome e explorar o resultado.
Um nome, um planeta inteiro
No fundo, esta iniciativa mostra algo simples mas poderoso: o planeta onde vivemos é tão diverso que consegue “escrever” qualquer nome apenas com a sua geografia.
E isso, por si só, já diz muito sobre a escala e a beleza da Terra vista do espaço.