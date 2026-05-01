A NASA quer mostrar o seu nome… visto do espaço

A NASA lançou uma iniciativa curiosa e educativa que está a conquistar utilizadores em todo o mundo. Chama-se “Your Name in Landsat” e permite ver qualquer nome escrito com imagens reais da Terra captadas por satélite.

Mais do que uma simples brincadeira digital, trata-se de uma forma criativa de aproximar o público da ciência e da observação do planeta.

O que é o “Your Name in Landsat”

O serviço é uma ferramenta interativa online baseada no programa Landsat program, um dos mais antigos projetos de observação da Terra, ativo desde 1972.

Ao introduzir um nome ou palavra, a plataforma gera automaticamente uma composição visual onde cada letra é representada por uma imagem real captada por satélite. Essas “letras” surgem de formas naturais do planeta, como rios, montanhas, desertos ou linhas costeiras.

O resultado é uma espécie de “alfabeto da Terra”, construído com paisagens reais.

Como funciona na prática

O funcionamento é simples:

O utilizador escreve um nome ou palavra

O sistema procura padrões naturais semelhantes a letras

Cada letra é preenchida com uma imagem única da Terra

O resultado pode ser descarregado ou partilhado

Além disso, cada imagem inclui informação geográfica, como coordenadas e localização exata, permitindo explorar o local no mapa.

Mais do que estética: ciência e dados reais

Este projeto assenta em mais de 50 anos de dados recolhidos pelos satélites Landsat, que constituem o registo contínuo mais longo da superfície terrestre visto do espaço.

Estas imagens são utilizadas em áreas como:

Agricultura

Monitorização ambiental

Cartografia

Alterações climáticas

Ou seja, cada “letra” não é apenas visualmente interessante, mas também cientificamente relevante.

Uma iniciativa pensada para envolver o público

A NASA lançou esta ferramenta no contexto do Dia da Terra, com o objetivo de tornar a ciência mais acessível e despertar curiosidade sobre o planeta.

Ao transformar dados científicos em algo pessoal e visual, a agência consegue:

Aproximar o público da exploração espacial

Mostrar a diversidade geográfica da Terra

Incentivar o interesse pela ciência

Onde pode experimentar

A ferramenta está disponível online e pode ser acedida diretamente aqui:

Experimente aqui -> “Your Name in Landsat”

Basta escrever um nome e explorar o resultado.

Um nome, um planeta inteiro

No fundo, esta iniciativa mostra algo simples mas poderoso: o planeta onde vivemos é tão diverso que consegue “escrever” qualquer nome apenas com a sua geografia.

E isso, por si só, já diz muito sobre a escala e a beleza da Terra vista do espaço.