SpaceX faz história com a maior entrada em bolsa de sempre no mercado norte-americano

A SpaceX de Elon Musk prepara-se para estrear no Nasdaq com uma avaliação astronómica que redefine os limites do mercado financeiro mundial.

SpaceX com avaliação que supera gigantes mundiais

A empresa aeroespacial liderada por Elon Musk fixou o preço de cada ação nos 135 dólares na sua Oferta Pública Inicial (IPO).

Esta operação permitiu captar cerca de 75 mil milhões de dólares, através da emissão de mais de 555 milhões de ações.

Com este movimento, a avaliação global da SpaceX alcançou o valor recorde de 1,77 biliões de dólares, posicionando-a imediatamente como a sétima empresa mais valiosa dos Estados Unidos da América.

Decisões polémicas de Elon Musk

O processo de entrada em bolsa não seguiu os fluxos normais de Wall Street. Musk definiu o preço das ações sem negociações prévias com bancos de investimento e exigiu uma integração acelerada nos principais índices de mercado.

Adicionalmente, reservou 30% do lote total de ações para pequenos investidores particulares, uma percentagem considerada invulgarmente elevada e arriscada pelos analistas financeiros.

Este cenário ocorre mesmo após a empresa ter registado prejuízos no último ano fiscal, demonstrando que a SpaceX continua a ser uma das maiores apostas de alto risco do setor tecnológico.

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