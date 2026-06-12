SpaceX faz história com a maior entrada em bolsa de sempre no mercado norte-americano
A SpaceX de Elon Musk prepara-se para estrear no Nasdaq com uma avaliação astronómica que redefine os limites do mercado financeiro mundial.
SpaceX com avaliação que supera gigantes mundiais
A empresa aeroespacial liderada por Elon Musk fixou o preço de cada ação nos 135 dólares na sua Oferta Pública Inicial (IPO).
Esta operação permitiu captar cerca de 75 mil milhões de dólares, através da emissão de mais de 555 milhões de ações.
Com este movimento, a avaliação global da SpaceX alcançou o valor recorde de 1,77 biliões de dólares, posicionando-a imediatamente como a sétima empresa mais valiosa dos Estados Unidos da América.
Decisões polémicas de Elon Musk
O processo de entrada em bolsa não seguiu os fluxos normais de Wall Street. Musk definiu o preço das ações sem negociações prévias com bancos de investimento e exigiu uma integração acelerada nos principais índices de mercado.
Adicionalmente, reservou 30% do lote total de ações para pequenos investidores particulares, uma percentagem considerada invulgarmente elevada e arriscada pelos analistas financeiros.
Este cenário ocorre mesmo após a empresa ter registado prejuízos no último ano fiscal, demonstrando que a SpaceX continua a ser uma das maiores apostas de alto risco do setor tecnológico.
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Um dia com muita azia para muitos…
Sem azias, mas com muitas ajudas do Estado Americano, como sempre. Investir numa empresa que diz que vale só porque entende que vai valer e que não cumpre as regras ou que “obrigue” as regras a serem alteradas só para cumprir a sua existência, é igual a qualquer empresa oligarca russa ou chinesa. Mas é o que temos, por enquanto deixo de investir no NASDAQ e reforço o valor no S&P500 que obriga a estar um ano à espera e apresentar dados concretos e não axismos.
Ps: opinião que vale para as próximas: Anthropic e Openai
A SpaceX é uma empresa growth. O valor é com base no futuro.
Contratar um serviço que por acaso é o mais barato agora é ajudas?
Não houve qualquer apoio do estado, ouve sim contratação de serviços muitas vezes em leilão, foi critico esses contratos para sobreviver? sim sem duvida, mas não foi dinheiro em troca de nada…
– Então e a pedra?
– A pedra lavo-a e levo-a comigo para outra vez.!
Elon Musk é o homem mais rico do mundo, e até o ser humano, por isto, por ser o melhor na arte do scam.
Percebo agora porque é que Musk foi temporariamente para o Governo do cabeça laranja!!!!!
Não tenho dúvidas de que faz o que lhe apetece!
Avalia a empresa dele em números faraónicos, quando nunca na vida deu lucro!
Só para medirmos a anormalidade deste assalto, no ano passado a SpaceX teve receitas de 18,7 mil milhões de dólares! O dono avalia a empresa num valor 100 vezes maior do que as vendas (Tomaram as empresas serem avaliadas pelo valor total das vendas, quanto mais multiplicar esse valor por 100).
A ave rara avalia a empresa em 1,8 biliões de dólares e os patinhos vão a correr comprar 5% da empresa pela bagatela de 75 mil milhões de dólares, ou 4 vezes as vendas da empresa no ano passado!!!!!
Recusa avaliações de Bancos Internacionais, só a avaliação dele vale.
Até aqui estaria tudo bem, quem é pato e vai comprar acções da SpaceX é porque quer…… mas agora vem a parte estranha!!!!!!
O regulador americano altera as regras do jogo e obriga a integrar a SpaceX logo passados 15 dias, no índice Nasdaq100…… quando normalmente leva muitos anos!!!!! Como é que Musk conseguiu alterar esta regra e a que preço? É que ao incorporar este índice, o mundo inteiro que segue ou investe no indice Nasdaq100, vai ter de investir obrigatoriamente na SpaceX, quer queira ou não queira!!!!
Quanto ao resto tirem as conclusões. O homem é um vendedor!!!!!
Não é o único, quando as vendas da Tesla caiem a pique, eu vejo o Trump fazer publicidade a receber um Tesla!!!!!! Ou quando o Trump lança twits na conta dele e com isso ganha milhões de euros com os investimentos em acções feitos horas antes…….. neste momento vale tudo!!!!!
Óh Musk? Eu tenho uma empresa que vende 50.000€, pelas contas que tu próprio fizeste para ti, a empresa vale 5 milhões de euros, entras com metade desse valor em dinheiro e eu passo-te 50% das quotas, queres?
A Amazon durante 20 anos não deu lucro, e valia bastante… As empresas não valem apenas pelo que faturam, mas também pela perspectiva futura.
Sim e está tudo bem com isso mas, a avaliação de mercado foi feita pelo Jeff?
O “problema” não é o musk. São os morcões que o “seguem”. Claro que todos atrás do mesmo… pilim
Esses morcões costumam vender lenços enquanto tu e outros que tais choram.
Acho piada pessoal de um pais praticamente falido que não tem empresa, industria e que se borram para pagar o ordenado minimo, sabe mais que os Bilionários.
No final os inteligentes a ficar mais pobres e os burros ignorantes a ficar bem na vida
Não podemos deixar de olhar e ver que Musk mexe-se muito bem em nos corredores do poder e é esperto. Porque foi onde outros tentaram e não conseguiram e todos temos de apreciar essa qualidade. Ser mais esperto. Nem que tenha de insultar tudo e todos baixar as Levis a Trump e ser um ser intragável para a mais gulosa das iguanas. Ele faz qualquer coisa pelo poder. Já nem é pelo dinheiro mas sim pelo poder, ele é perigoso, mas genial.
E isso causa muita dor de cotovelo ao povo mesquinho. Nivea.
Convém notar que é SpaceX & xAI. Como funciona a coisa:
– Ontem, 5ª Fª, fora da bolsa (do mercado secundário) foram vendidas 555,5 milhões de ações a grandes fundos de investimento e a pequenos investidores que tinham feito a pré-reserva, a 135 USD/ação, o que deu os 75 mil milhões USD.
– Como o total das ações da SpaceX é de 13,08 mil milhões, valorizando cada uma a 135 USD dá os tais 1,7 biliões de dólares.
O que acontece hoje no mercado secundário:
– Uma parte das 555,5 mil milhões de ações, compradas ontem , podem ser vendidas hoje em bolsa (quando abrir e as ações SPCX começarem a ser comercializadas). O número de ações pode subir mais 15%, com um lote de ações em posse dos bancos, para estabilizar o mercado.
– Hoje, é esperada uma subida significativa do preço das ações transacionadas em bolsa, de 135 USD para um valor entre 155 e 165 USD.
Por isso, amanhã é de esperar um post a dizer: “No primeiro dia de negociação em bolsa, o valor da SpaceX subiu de 1,7 biliões USD para 2.093 mil milhões! Extraordinário!” E tendo encaixado o mesmo dinheiro, os 75 mil milhões USD de 5ª Fª.
É o milagre da multiplicação do valor bolsista. Quanto à evolução da cotação das ações, que é o que interessa aos investidores, os analistas convergem em que os 135 USD estão muito perto do limite potencial de crescimento. Ou seja, não se vai repetir a subida que se verificou nas ações da Tesla.