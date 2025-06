Problemas ao arrancar o Firefox? Mozilla já tratou das falhas no Windows

Com atualizações constantes no Firefox, a Mozilla traz sempre novidades interessantes e importantes. Na última lançada, surgiu um problema escondido que impedia o seu arranque de forma natural. Este problema foi entretanto resolvido pela Mozilla no Windows e agora o Firefox já pode novamente ser usado sem problemas.

A Mozilla resolveu um grave problema de bloqueio no browser Firefox que afetava diretamente alguns utilizadores do Windows. A nova atualização, lançada com a versão 140.0.2, evita encerramentos repentinos, sobretudo ao abrir o browser. Esta atualização foi lançada imediatamente a seguir às versões 140.0 e 140.0.1, recentemente distribuídas.

A definição técnica do problema é "Bug 1974259". Ao tentar iniciar o Firefox, os utilizadores deparavam-se com mensagens de erro como "ERROR_INVALID_HANDLE" ou "ERROR_INVALID_PARAMETER". O browser da Mozilla fechava completamente após alguns segundos.

Segundo foi explicado pelos programadores da Mozilla, a causa foi rapidamente identificada e até resolvida, como foi possível verificar. Esta situação é causada por uma incompatibilidade entre a funcionalidade "Exploit Protection" do sistema de segurança do Windows e o Firefox.

Embora a Proteção contra Exploits esteja normalmente associada a definições de segurança avançadas, esta definição está ativada por defeito nas aplicações descarregadas da Microsoft Store. Assim sendo, o problema de bloqueio era mais comum entre os utilizadores que utilizavam a versão do Firefox presente na Store da Microsoft. A Mozilla avaliou o erro neste contexto e adaptou a atualização em conformidade.

Com a versão 140.0.2, o Firefox passou a funcionar em conformidade com as medidas de segurança do Windows. A atualização garante que o browser funciona de forma estável, independentemente do método de instalação ou da fonte de onde foi descarregado. A Mozilla também integrou verificações adicionais a esta versão para evitar que ocorram conflitos com o sistema no futuro.

Os utilizadores do Firefox podem atualizar os seus browsers manualmente seguindo os passos normais. Basta aceder ao Menu e depois a Ajuda e a Sobre o Firefox. Com esta versão, a Mozilla não só oferece maior estabilidade, como também restabelece a fiabilidade do Firefox, especialmente em sistemas sensíveis aos protocolos de segurança do Windows.