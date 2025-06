“Nuvem rolo”: o fenómeno que surpreendeu banhistas em várias praias de Portugal

Durante o dia de ontem, em Portugal, os banhistas foram surpreendidos por um fenómeno meteorológico raro, que chegou a ser comparado a uma onda gigante, parada no horizonte. O que é uma "nuvem rolo"?

Algumas praias do país exibiram, ontem, dia 29 de junho, uma nuvem que surpreendeu os banhistas.

O fenómeno meteorológico raro, que se fez acompanhar de vento, trata-se de uma "nuvem rolo", semelhante a uma onde gigante, parada no horizonte.

Em declarações à SIC, o climatologista Mário Marques explicou que este fenómeno raro deve-se à diferença de temperatura sentida entre a superfície terrestre e o mar.

"Nuvens rolo" não trouxeram tempestades

De acordo com o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, citado pelo jornal, este tipo de nuvens está, por norma, associado a tempestades acompanhadas de ventos fortes, granizo, trovões e relâmpagos.

O serviço britânico informa que estas nuvens, um tipo de archus cloud, formam-se a partir da interação do ar relativamente ao frio, que desce do interior da nuvem com um ar mais aquecido no ambiente envolvente: "À medida que esse ar sobe, o vapor condensa-se, formando os padrões típicos das nuvens rolo" - horizontalmente em forma de cilindro.