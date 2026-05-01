“Globus” soviético: o computador analógico que mostrava a posição da nave em tempo real

Durante a corrida espacial, a União Soviética desenvolveu soluções técnicas que, ainda hoje, parecem quase improváveis. Uma das mais curiosas é o Globus, um dispositivo eletromecânico que integrava as cápsulas espaciais e que permitia visualizar, em tempo real, a posição da nave sobre a Terra.

Trazemos, no âmbito da nossa rubrica "Hoje na história dos computadores", algo único. Sim, apesar de parecer apenas um globo dentro de uma caixa metálica, este sistema era, na prática, um computador analógico orbital.

Um “GPS” antes do GPS

Muito antes de sistemas como o GPS, os cosmonautas soviéticos precisavam de saber exatamente onde estavam ao longo da órbita. O Globus resolvia esse problema de forma direta e visual.

O equipamento mostrava:

A posição da nave sobre o planeta

A trajetória orbital projetada

O ponto estimado de reentrada

Tudo isto sem depender de comunicações constantes com o solo, algo crítico numa época em que a cobertura de estações terrestres era limitada.

Como funcionava o Globus

Ao contrário dos sistemas modernos, baseados em software e processamento digital, o Globus recorria exclusivamente a mecânica de precisão.

O seu funcionamento baseava-se em:

Engrenagens e motores sincronizados com os parâmetros orbitais

Um globo físico rotativo, representando a Terra

Ajustes ligados à inclinação orbital, velocidade e período

À medida que a nave orbitava a Terra, o sistema convertia esses dados em movimento físico do globo, criando uma representação contínua e intuitiva da posição da cápsula.

Era, essencialmente, um modelo mecânico da órbita em funcionamento.

Porque era tão relevante

Num ambiente como o espaço, a fiabilidade é tudo. E é precisamente aqui que o Globus se destacava.

Não dependia de software ou interfaces complexas

Era altamente resistente a falhas

Oferecia uma leitura imediata, sem interpretação adicional

Para os cosmonautas, bastava olhar para o instrumento para compreender a situação orbital.

5 curiosidades sobre o “Globus” soviético 1. Era um “computador” sem eletrónica avançada O Globus funcionava praticamente sem processamento digital. Usava mecânica de precisão para calcular e representar a posição da nave, algo invulgar mesmo para a época. 2. Conseguia prever o ponto de aterragem Com base nos parâmetros orbitais, o sistema permitia estimar onde a cápsula iria reentrar, uma informação crítica para missões tripuladas. 3. Tinha centenas de peças internas No interior existiam inúmeras engrenagens, eixos e motores sincronizados, formando um mecanismo comparável a um relógio de alta complexidade. 4. Funcionava de forma autónoma O Globus não dependia de comunicações constantes com a Terra, permitindo navegação independente em órbita. 5. Foi utilizado durante décadas Variantes deste sistema continuaram a equipar missões Soyuz durante muitos anos, comprovando a sua fiabilidade e longevidade.

A comparação com os EUA

Há alguma tendência para romantizar o Globus como uma tecnologia que “assustou” os engenheiros americanos. Na realidade, o contexto é mais equilibrado.

Os Estados Unidos apostaram fortemente em:

Computadores digitais

Sistemas de navegação baseados em cálculo automático

Integração com redes de controlo no solo

Já os soviéticos optaram por uma abordagem mais robusta e independente, com soluções como o Globus.

Não se tratava de superioridade tecnológica, mas sim de filosofias diferentes.

Um exemplo de engenharia engenhosa

O Globus permanece como um exemplo notável de como problemas complexos podem ser resolvidos com soluções elegantes e mecânicas.

Num mundo dominado por software, este dispositivo lembra que, com engenharia bem pensada, é possível transformar cálculos sofisticados em movimentos físicos precisos.

E talvez seja essa simplicidade funcional que continua a fascinar, décadas depois.