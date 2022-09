A Doogee é já uma marca de referência no segmento dos smartphones robustos, os rugged phones, e prepara-se para colocar no mercado mais uma proposta – o Doogee S96 GT.

O Doogee S96 GT apresenta todas as certificações associadas aos smartphones robustos típicas, tem um ecrã de 6,22″, bateria de 6320 mAh e ainda 3 câmaras na traseira, sendo uma delas de visão noturna. Mas há mais...

O novo Rugged phone da Doogee deverá ser apresentado já no próximo mês de outubro, que surge como uma renovação do modelo Doogee S96 Pro, o primeiro do segmento com câmara de visão noturna, lançado há dois anos. A versão Doogee S96 GT vem evidentemente trazer algumas melhorias importantes e criar mais oferta para os consumidores que não dispensam um modelo todo-o-terreno.

A empresa fez questão o mesmo design do seu antecessor, com melhorias na memória, processador, câmara selfies e sistema operativo. Falando sobre a aparência, o S96 GT terá uma variante especial de edição limitada em dourado.

O novo S96 GT vem com um processador da MediaTek Helio G95 o que trará melhorias de desempenho substanciais face à versão Pro. O armazenamento básico também teve um incremento considerável de 128 GB no modelo Pro para 256 GB no modelo S96 GT mais recente. Melhor ainda, o S96 GT tem um slot para cartão microSD que permite expandir o armazenamento até 1 TB.

O S96 Pro da Doogee foi o primeiro dispositivo a ser lançado com uma câmara de visão noturna. O S96 GT também terá esse recurso, mas com uma nova capacidade aprimorada para capturar qualquer coisa dentro de um alcance de 15m.

Outro aspeto que o S96 GT tem melhor que o S96 Pro é a câmara selfie. O modelo mais recente tem uma câmara de 32MP em vez de uma frontal de 16MP no modelo mais antigo. Além disso, o novo Doogee S96 GT já virá com Android 12.

A empresa manteve, no entanto, muitas especificações iguais no modelo mais recente. Isso inclui o ecrã de 6,22" com proteção Corning Gorilla Glass, a bateria de 6320mAh e a configuração da câmara de 48MP + 20MP + 8MP na parte traseira.

Outras semelhanças são as classificações IP68 e IP69K, que tornam o S96 Pro e o S96 GT resistentes à água e poeiras. Eles também têm certificado MIL-STD-810H, o que significa que podem ser usados ​​em condições climáticas extremas sem problema.

O smartphone Doogee S96 GT deverá ser lançado em meados de outubro, nas lojas AliExpress e Doogeemall, onde se esperam cupões e descontos, como habitualmente. Está também a decorrer um passatempo no site oficial, onde poderá ganhar um Doogee S96 GT.

Doogee S96 GT