Os estúdios polacos Vile Monarch, encontram-se a trabalhar em Floodland, o seu próximo jogo que aborda uma temática bastante atual e urgente.

Trata-se de um titulo de estratégia (um City Builder) que decorre num futuro distante no qual a Terra sofreu uma catástrofe ambiental que a inundou quase na totalidade. Venham saber mais...

Floodland, que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios polacos Vile Monarch é um jogo que aborda uma temática bem atual e urgente: alterações climáticas.

A ideia por detrás do jogo revela-nos que, num futuro algo distante, as alterações climáticas do nosso planeta, levaram à subida das águas dos mares e inundação quase total da superfície do planeta. O mundo mergulhou novamente numa Era pré-industrial.

Floodland é, na sua essência um jogo de estratégia no qual o jogador terá de reconstruir uma sociedade nesta nova superfície terrestre. É um city builder, ou seja, o objetivo é o de criar uma cidade próspera e geri-la de forma a que se torne sustentável, num ambiente desolado e destruído pelas inundações.

Começando pelas imediações de uma cidade inundada, o jogador terá de liderar um pequeno grupo de nómadas e reconstruir uma sociedade a partir do zero. Para tal, é necessário vasculhar e explorar bem as ruinas da cidade na procura por recursos, importantes para o nosso novo aldeamento.

Por outro lado, a "nova sociedade" vai ter de repensar inúmeros conceitos que entretanto têm de ser repensados e reaprendidos, tais como a agricultura, a pesca. É um mundo novo com novas necessidades e como tal, o Homem terá de se adaptar novamente a esta nova realidade.

No entanto nem tudo o que se encontra das antigas cidades está irremediavelmente perdido e no decorrer do jogo, alguns edifícios poderão mesmo vir a ser readaptados e utilizados com outros fins. Isto vai depender muito do sistema de research de tecnologias que o jogo vai disponibilizar.

No entanto, as pessoas continuarão a ser pessoas, com os seus preconceitos, os seus complexos e as suas formas de pensar e à medida que o aldeamento cresce, também os problemas internos aumentarão. O jogo vai apresentar desta forma, um forte cariz social, na medida que o jogador terá também de ter em atenção aos problemas sociais que surgem com o inevitável crescimento da nova cidade.

“Em conversações com o Grzegorz, surgiu-nos a ideia de Floodland. Isto enquanto discutíamos jogos e temáticas que ainda se encontram algo inexploradas pelos videojogos. E chegámos à conclusão que uma dessas temáticas em falta era uma abordagem mais matura e realista do que seria um cenário pós apocalíptico, e da sua compatibilidade com um jogo City Builder.”, afirmou Kwiatkowski.

Adiantando ainda que "sentimos que era particularmente oportuno e importante usar este tipo de história para nos permitir discutir os desafios do mundo hoje em dia".

Floodland está previsto ser lançado a 15 de Novembro de 2022, para PC.