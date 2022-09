Veículos Elétricos: Quais as marcas mais vendidas em Portugal?

A venda de veículos elétricos voltou a bater recordes em Portugal. Segundo a UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos), a vendas de Veículos 100% Elétricos cresceram 62,8% em agosto de 2022. A Mobilidade Elétrica em Portugal mantém um crescimento acelerado e, simultaneamente, consolidado.

Saiba quais são as marcas mais vendidas em Portugal neste segmento.

No mês de agosto de 2022 venderam-se 2.324 veículos de todas as categorias de Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles) e híbridos plug-in (PHEV – Plug-In Hybric Electric Vehicles), dos quais 1.358 são BEV e 966 são PHEV . Este ano de 2022 é expectável que seja batido, o recorde de vendas de Veículos 100% Elétricos novos.

Marcas de Veículos Elétricos mais vendidas em Portugal

Na categoria de ligeiros de passageiros, em agosto, a BMW + BMWi foi a marca mais vendida nos Veículos 100% Elétricos e a Mercedes-Benz foi a marca mais vendida nos veículos híbridos plug-in e no conjunto de ambas as motorizações.

Nos Veículos 100% Elétricos, a BMW + BMWi encontra-se em 1º lugar com 164 veículos, seguida da Mercedes-Benz e da Tesla, com 120 e 104 veículos vendidos, respetivamente.

No caso dos veículos híbridos plug-in, a Mercedes-Benz assegurou claramente o 1º lugar com 306 veículos vendidos, seguida da BMW + BMWi com 92 veículos e a Volvo com 85 veículos.

No total de veículos BEV e PHEV, o top 5 é composto pela Mercedes-Benz com 426 veículos, seguida da BMW + BMWi e da KIA, com 256 e 142 veículos vendidos, respetivamente. De notar que a Tesla – que apenas comercializa veículos 100% elétricos – ocupa o quinto lugar do top das vendas de BEV + PHEV em agosto, refere a UVE no seu site oficial.

No total anual das vendas de veículos novos na categoria de ligeiros de passageiros, a Tesla mantém o 1º lugar das vendas de Veículos 100% Elétricos, com 1.165 unidades vendidas, seguida da Peugeot e BMW + BMWi, com 1.013 e 852 viaturas vendidas, respetivamente.

Nos veículos híbridos plug-in, o top 3 mantém-se inalterável. A BMW + BMWi, a Mercedes-Benz e a Volvo conservam confortavelmente os primeiros lugares, seguidas da Peugeot e Volkswagen no 4º e 5º lugar.

UVE