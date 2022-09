A Ivacy VPN é um bom serviço! Somente agora começa a ganhar protagonismo. A marca ainda dá cartas em 2022 graças aos seus preços competitivos e graças à capacidade de desbloquear o Netflix.

Mas será que há razões para acreditar que este ano vai finalmente ganhar as luzes da ribalta, que parece merecer? Bem, tudo aponta para que sim e a Ivacy VPN dá claros sinais de evolução e melhoria a cada versão que sai e a cada dia que passa.

Nesta review à Ivacy VPN, vamos poder verificar alguns detalhes que podem ajudar os utilizadores a perceber o comportamento da mesma. Entre os vários aspetos inclui:

segurança,

privacidade,

desempenho,

preço,

compatibilidade,

apoio ao cliente.

Abaixo damos início com o mais importante: as coisas mais positivas e as coias menos positivas:

Ivacy VPN prós e contras

Prós

Boas credenciais de segurança,

Frota de servidores decentes,

Chat ao vivo 24/7,

Preços competitivos,

Desbloqueia catálogo Netflix US,

Permite P2P,

Desempenho acima da média,

Aceita métodos de pagamento anónimos.

Contras

Jurisdição privada - pode não ser a mais clara ou benéfica

Sem Kill Switch dispositivos Apple

Sem aplicação Linux

Desempenho de velocidade: a Ivacy VPN é rápida e dá bom serviço?

As velocidades do Ivacy VPN dependerão mais da sua localização e do protocolo de uso para o tunneling para se obter um bom serviço.

Embora não se encontrem problemas com os downloads, as taxas de uploads podem apresentar algumas variações, será uma questão de encontrar o servidor ideal, entre os mais de 5000 disponíveis.

A velocidade média de descarga da Ivacy VPN com protocolo OpenVPN é bastante boa. A velocidade de ligação mais rápida, dos nossos testes, aconteceu com servidores canadianos, enquanto que as localizações no Reino Unido e nos EUA experimentam por vezes algumas dificuldades com velocidades mais rápidas.

Um ponto que ainda necessita ser trabalhado é o protocolo WireGuard, pois ainda não está presente na Ivacy VPN e de forma a dar o bom serviço final. Na maior parte das vezes, é muito mais rápido do que qualquer outra opção disponível.

Por outro lado, se a sua ligação for lenta, nenhum protocolo o ajudará a transmitir em 4K ou a descarregar grandes ficheiros numa questão de minutos. No entanto, a utilização de uma VPN pode aumentar a sua velocidade se o ISP estiver a estrangular a sua ligação, o que é frequentemente o caso com o P2P.

Em resumo, a Ivacy VPN dá-nos velocidades acima da média. Pode esperar uma queda de cerca de 30% da sua ligação habitual à Internet quando se liga a um servidor noutro continente. No entanto, se utilizar qualquer outro protocolo de tunneling que não seja o OpenVPN UDP, pode acontecer uma queda com percentagens superiores.

Streaming: pode a Ivacy VPN desbloquear a Netflix?

A Ivacy VPN tem servidores de streaming especializados para diferentes plataformas de conteúdo. Normalmente, isso significa que não deverá ter problemas enquanto assiste aos seus filmes e programas favoritos.

A VPN consegue desbloquear o catálogo Netflix US. Para a grande maioria de utilizadores, isso é mais do que suficiente. Mas existem outros catálogos a desbloqueio, basta ir tentando e experimentado.

O mesmo pode ser dito sobre o BBC iPlayer. Os tempos de conexão são rápidos e o YouTube consegue transmitir em HD.

Em suma, Ivacy VPN pode desbloquear mais do que algumas plataformas, mas pode ficar melhor, e certamente isso acontecerá.

A Ivacy VPN é boa e segura para a torrent?

A Ivacy é uma VPN perfeitamente adequada para torrents pois permite a ligação P2P em todos os seus 5700 servidores.

Contudo, tal como com o streaming, a velocidade vai depender de cada um dos servidores à disposição, podem existir aqui alguma variação.

Uma coisa é clara, porém - os torrent com a Ivacy VPN são seguros. Graças à encriptação de grau militar e a uma rígida política de no-log, não há forma das nossas atividades P2P poderem ser associadas á nossa conta.

Além disso, a funcionalidade Secure Download verifica automaticamente os ficheiros por malware, proporcionando uma proteção extra.

A Ivacy VPN não oferece um proxy SOCKS5 gratuito, mas pode utilizar o túnel dividido no Windows e Android. Não é necessariamente o mais conveniente, mas faz o trabalho com sucesso.

Aplicações Ivacy VPN desktop (Windows e macOS)

Tal como acontece frequentemente, a versão Windows do Ivacy VPN tem sempre mais características para o bom serviço que apresenta.

Ao cliente Mac falta, por enquanto, um Kill Switch e um Slipt Tunnel. Embora a última opção seja das menos procuradas pelos utilizadores, a verdade é que o primeiro é crucial para a proteção do nosso IP e localização em caso de falha da VPN.

Extensões de navegadores

Na verdade, a Ivacy VPN oferece extensões de browser para

Chrome,

Firefox, e

Edge.

Então, estas são opções leves para uma rápida mudança de IP durante a navegação. No entanto, detalhe para o facto de o ícone alterar para a bandeira do país a que se ligou, o que é conveniente e informativo.

Preços

Como sempre a Ivacy VPN aposta pelos preços competitivos e esta vez não é exceção. Vejamos:

Basta visitar o site neste link.