ChatGPT está a começar a desafiar a Google nas pesquisas

Autor: Pedro Simões

  1. Nelson R says:
    5 de Janeiro de 2026 às 10:17

    quer motor de busca que d|e respostas válidas e com o mínimo ou nenhuma publicidade, será sempre a opção

  2. Sarcasmo says:
    5 de Janeiro de 2026 às 11:12

    Eu cá não quero outra coisa a não ser a Amália… para uma pesquisa básica.
    Muito melhor do que esse camone GPT.

  3. Carlos Bonaparte says:
    5 de Janeiro de 2026 às 11:34

    Não, a Google não luta contra o ChatGPT para se destacar. A Google simplesmente está a fazer precisamente o oposto. Não podemos dizer, quando um serviço piora em larga escala e em todas as linhas, que isso é uma oposição a. Não, é precisamente o contrário. A pesquisa do Google hoje nunca dá o resultado esperado. Queremos um número de telefone, aparece tudo menos o número de telefone. Para isso o Google direciona-nos para uma página de contactos onde não só o telefone não está lá, como ainda por cima temos de aceitar os cookies da empresa e dos seus 1800 parceiros. Vá, às vezes são só 150. Antes não. Antes podíamos obter essa informação. E quem diz isso, diz tudo o resto. Até “artista X wikipedia” retorna resultados difíceis de localizar… claro, pergunto ao ChatGPT, Gemini (embora eu não aconselho porque é tráfego da Google e eles podem começar a iporar os resultados da IA para forçar os utilizadores a pesquisar no sistema tradicional), no Deep Seek, em todos eles eu vou obter resultados melhores que na pesquisa Google.

