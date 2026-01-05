ChatGPT está a começar a desafiar a Google nas pesquisas

Este novo cenário era esperado há já alguns meses, mas começa agora a tomar forma real. O ChatGPT desafiou o domínio de 20 anos do Google ao ganhar quota de mercado das pesquisas. A IA da OpenAI está a mudar fundamentalmente os hábitos de pesquisa. Tudo vai agora ser diferente e o domínio pode mudar em breve.

Novidades nos motores de pesquisa: ChatGPT atinge os 18%

No início de 2026 ocorreu uma mudança histórica no mercado global de pesquisas. O ChatGPT conseguiu dominar entre 17% a 18% do mercado. Isto marca a primeira vez que um concorrente alcança uma quota de mercado de dois dígitos contra o domínio da Google. Embora a Google ainda detenha entre 78% e 80% do mercado, a forma como os utilizadores acedem à informação está a mudar fundamentalmente.

A Google lançou o Gemini 3 a 18 de novembro de 2025 e o Gemini 3 Flash a 17 de dezembro. De acordo com novos dados, a quota do Gemini no tráfego produtivo de IA aumentou de 5,4% para 18,2%. Em contraste, a quota do ChatGPT desceu de 87,2% para 68%. Em termos de envolvimento dos utilizadores, o ChatGPT conseguiu superar a Google, com uma duração média de sessão de 13 minutos, em comparação com os 6 minutos do Google.

Google já luta com a OpenAI para se destacar

O ChatGPT representa uma enorme audiência, com utilizadores ativos semanais que atingem os 800 a 900 milhões. O Gemini, por outro lado, serve uma base de utilizadores que representa cerca de 35% da base do ChatGPT na web e 40% nas plataformas móveis. Os especialistas salientam que a base de utilizadores do Gemini em desktops está a crescer mais rapidamente do que a do ChatGPT.

Uma divisão estratégica no uso dos motores de pesquisas também se tornou evidente. Embora os utilizadores continuem a preferir o Google para serviços locais ou pesquisas focadas em compras, recorrem ao ChatGPT para a recolha de informações e processos criativos. Mais de 88% das pesquisas iniciadas por resultados de IA são para fins informativos, já as pesquisas comerciais representam apenas 1,76%. Isto torna a parceria da Microsoft com a OpenAI crucial.

A IA está a mudar completamente a Internet e os utilizadores

A forma como a IA sintetiza e apresenta respostas representa uma grande crise para as editoras. Neste novo sistema, apelidado de "zero cliques", mais de 65% das pesquisas são resolvidas diretamente na página de resultados. Isto leva a uma queda de 20% a 60% no tráfego web para as editoras e a uma perda de aproximadamente 2 mil milhões de dólares em receitas publicitárias anualmente.

Com o início de uma nova era para os criadores de conteúdos, a otimização tradicional para motores de pesquisa está a dar lugar à Otimização Generativa para Motores de Pesquisa (GEO). Os editores competem agora para serem citados nas respostas da IA, em vez dos rankings tradicionais. Embora a OpenAI e a Google tenham acordos de licenciamento com as principais organizações de comunicação social, os criadores de conteúdos independentes enfrentam uma batalha árdua neste processo.