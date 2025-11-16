E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos das novas propostas da Honda, do OPPO Find X9 Series com bateria acima de 7000 mAh, analisámos o portátil Chuwi CoreBook X 7430U, o acessório Brick, e muito mais.

O Huawei Watch D2 é o primeiro dispositivo wearable de Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) da marca certificado pelo INFARMED, que atesta que o dispositivo está em conformidade com os requisitos legais estabelecidos para ser comercializado em Portugal. Agora, estreia a funcionalidade de análise de arritmias através da pulsação.

A Honda apresentou, no Japan Mobility Show, que decorreu de 30 de outubro a 9 de novembro, a sua visão para o futuro da mobilidade, com várias estreias e produtos que reforçam o compromisso da marca com a inovação e a sustentabilidade.

Não sabemos tudo sobre os seres humanos. Investigadores ingleses descobriram que possuímos uma forma até agora desconhecida de perceção: a capacidade de detetar objetos sem contacto direto. Este “toque remoto” aproxima-nos de certas aves costeiras e pode transformar a forma como entendemos os limites dos sentidos humanos.

A designação "bi-fuel" descreve veículos capazes de funcionar com dois combustíveis distintos, normalmente gasolina e GPL. Essa flexibilidade combina a conveniência da gasolina com o custo e a eficiência ambiental do GPL. O resultado é simples: mais autonomia, menores custos por quilómetro e emissões mais baixas. Conheça tudo sobre a tecnologia.

A autonomia é um dos fatores mais determinantes aquando da avaliação da fiabilidade de um smartphone, e a OPPO posicionou a bateria da Find X9 Series entre os líderes de mercado.

A IBM revelou dois novos processadores quânticos, Nighthawk e Loon, com os quais pretende demonstrar a "vantagem quântica" até ao final de 2026. Esta meta representa o ponto em que um computador quântico consegue resolver um problema de forma mais rápida e eficiente do que o mais potente supercomputador clássico.

Combinando leveza e capacidade para executar tarefas típicas de um computador, o Huawei MatePad 11.5 2025 promete autonomia para todo o dia, apresentando-se como o parceiro ideal para qualquer situação.

Após muita expectativa e alarido, a OpenAI apresentou o GPT-5 em agosto, mas, à medida que as ferramentas começaram a integrar o modelo mais recente, houve também uma reação negativa significativa, o que levou a empresa a fazer algumas alterações. Agora, a criadora do ChatGPT quer reconquistar os utilizadores com o GPT-5.1.

Vivemos numa era em que o telemóvel é indispensável e, paradoxalmente, o nosso maior inimigo na luta pela concentração. Entre notificações constantes, redes sociais e a eterna tentação de "ver só mais uma coisa", é cada vez mais difícil estar realmente desligado. É neste contexto que surge o Brick. Deixamos a nossa análise.

A Chuwi lançou recentemente o computador portátil Chuwi CoreBook X 7430U, um modelo que se pretende posicionar como alternativa económica para estudantes, profissionais que se deslocam frequentemente e utilizadores que valorizam ecrã e mobilidade, sem depender de soluções premium mais caras.

É oficial. A Lua não é feita de queijo verde. Uma investigação publicada em maio de 2023 concluiu que o núcleo interno lunar é um corpo sólido com densidade semelhante ao ferro. Esta descoberta ajuda a clarificar um debate antigo sobre se o coração da Lua é sólido ou fundido e melhora a compreensão da sua história e da evolução do Sistema Solar.

A Hyundai acaba de demonstrar que o hidrogénio não é teoria nem futurismo. O seu Nexo percorreu 1.400 km com um único depósito, superando o recorde marcado pela Toyota em 2021 e deixando claro que esta tecnologia pode competir seriamente na mobilidade de longo alcance.