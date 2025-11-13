Huawei MatePad 11.5 2025 pretende ser o parceiro ideal para qualquer situação

Combinando leveza e capacidade para executar tarefas típicas de um computador, o Huawei MatePad 11.5 2025 promete autonomia para todo o dia, apresentando-se como o parceiro ideal para qualquer situação.

Procurando acompanhar o utilizador para qualquer lado, este tablet combina leveza e capacidade de executar tarefas típicas de um computador com uma vasta bateria.

De facto, a Huawei equipou esta proposta com um ecrã que promove o bem-estar visual mesmo em longas sessões de trabalho, estudo, ou apenas lazer.

Versatilidade para chegar a qualquer lado

A exposição prolongada a ecrãs digitais representa um desafio para o conforto visual. Para responder a este problema, o Huawei MatePad 11.5 2025 possui um inovador ecrã PaperMatte.

Este proporciona uma experiência de leitura, visualização de conteúdos e de escrita que replica o papel, com uma significativa redução de brilho e reflexos. Este aspeto é especialmente importante para quem utiliza dispositivos ao ar livre.

Como resultado, o tablet garante um conforto visual superior, que permite longas sessões de estudo, a elaboração de projetos extensos com maior facilidade ou uma maratona de séries ou de jogos com menor cansaço ocular.

A verdadeira magia do Huawei MatePad 11.5 2025 está na capacidade de se moldar a qualquer desafio. Ao ligar o Huawei Smart Keyboard, o tablet desdobra-se num posto de trabalho completo.

O teclado de última geração apresenta um acabamento refinado e um suporte robusto, garantindo uma proteção abrangente do tablet.

O design de encaixe simplificado garante uma utilização sem esforço e reduz o peso em mais de 20 g, tornando-o facilmente portátil, segundo a Huawei.

A par do teclado, a Huawei M-Pencil, de terceira geração, conecta-se através da tecnologia Nearlink e, quando utilizada no Huawei MatePad 11.5 2025, apresenta a sensação natural de se escrever com caneta em papel, graças ao ecrã PaperMatte

Num tablet que procura servir, também, de computador, destaque para três apps, entre as muitas que a AppGallery oferece:

WPS Office

Com a sua interface e funcionalidades, abre as portas à edição de documentos complexos, à criação de apresentações e à análise aprofundada de folhas de cálculo, tudo com uma destreza que replica um computador tradicional.

Floating Multi-Window

De forma pertinente, possibilita trabalhar com várias janelas em simultâneo.

Huawei Notes

Permite captar e organizar ideias, através de vários templates, desde blocos de notas a esquemas de planificação.

Além de uma funcionalidade de melhoria de escrita com Inteligência Artificial, capaz de aprimorar a escrita manual para uma aparência mais cuidada, é capaz de tornar manuscritos em escrita digital e procurar termos-chave para localizar mais facilmente o que o utilizador procura.

Autonomia e durabilidade para todas as exigências

Tradicionalmente, os tablets impunham uma escolha entre um design fino e leve com autonomia limitada, ou bateria duradoura com um perfil mais volumoso. Este compromisso, que dividia entre portabilidade e resistência, parecia inevitável.

Contudo, o Huawei MatePad 11.5 2025 representa um avanço notável no design: o seu corpo leve e compacto, de apenas 520 g e 6,1 mm, respetivamente, torna-o ideal para acompanhar qualquer deslocação.

Aliás, a sua construção totalmente em metal resulta numa estrutura 10% mais fina que os seus antecessores, mas simultaneamente 30% mais forte.

Ainda que leve e compacto, o tablet acolhe uma bateria de longa duração de 10.100 mAh, que proporciona até 14 horas de utilização contínua, complementada pela tecnologia Huawei SuperCharge de 40 W para recargas rápidas.