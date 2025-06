Diretor-executivo do Telegram deixará fortuna aos mais de 100 filhos em 12 países

Com seis filhos "oficiais", Pavel Durov, diretor-executivo do serviço de mensagens Telegram, partilhou que deixará a sua fortuna aos mais de 100 bebés concebidos por via das suas doações de esperma, em 12 países.

Uma vez que o seu trabalho "envolve riscos [pois] defender as liberdades faz com que se ganhem muitos inimigos, inclusive dentro de Estados poderosos", Pavel Durov partilhou que já preparou o seu testamento.

O fundador e diretor-executivo da aplicação de mensagens instantâneas conhecida pelo foco na privacidade e mensagens encriptadas afirma que os mais de 100 filhos que teve irão partilhar a sua fortuna estimada em 13,9 mil milhões de dólares.

São todos meus filhos e terão todos os mesmos direitos! Não quero que eles se desentendam após a minha morte.

Disse Durov, de 40 anos, informando que é "pai oficial" de seis filhos com três parceiras diferentes, mas que a clínica "onde comecei a doar esperma há quinze anos para ajudar um amigo disse-me que mais de 100 bebés foram concebidos dessa forma em 12 países".

Apesar da fortuna que receberão, os filhos não terão acesso à herança durante 30 anos: "Quero que eles vivam como pessoas normais, que se construam sozinhos, que aprendam a confiar em si mesmos, que sejam capazes de criar, que não dependam de uma conta bancária".

Chefe do Telegram fala sobre acusações em França

Sobre as acusações criminais que enfrenta em França, onde foi preso no ano passado após ser acusado de não moderar adequadamente o Telegram para reduzir a criminalidade, Durov negou ter deixado de cooperar com as autoridades policiais relativamente ao tráfico de drogas, conteúdo de abuso sexual infantil e fraude.

Anteriormente, o Telegram já havia negado ter moderação insuficiente. Contudo, na opinião dos críticos, citados pela BBC, o facto de permitir grupos de até 200.000 membros facilita a disseminação de desinformação e a partilha de conteúdo impróprio e perigoso.

Na entrevista, o diretor-executivo descreveu as acusações como "totalmente absurdas": "Só porque os criminosos usam o nosso serviço de mensagens entre muitos outros, isso não torna aqueles que o administram criminosos".