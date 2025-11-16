Mendeley: provavelmente o melhor gestor bibliográfico gratuito

O Mendeley é um dos gestores de referências bibliográficas mais utilizados no meio académico e científico. Conheça todas as características desta ferramenta.

Criado com o objetivo de simplificar a organização de informação e a criação de citações, tornou-se uma ferramenta indispensável para estudantes, investigadores e profissionais que precisam de gerir grandes volumes de fontes e documentos.

Mendeley: uma ferramenta para organizar conhecimento

O Mendeley permite reunir, organizar e consultar diferentes tipos de materiais, como artigos científicos, livros, relatórios, páginas web ou documentos PDF. A plataforma funciona como uma biblioteca digital pessoal, onde o utilizador pode criar pastas por temas, adicionar etiquetas e realizar pesquisas rápidas dentro da sua coleção.

Uma das funcionalidades mais valorizadas é a capacidade de abrir PDFs diretamente na aplicação, permitindo fazer anotações, sublinhar trechos importantes e guardar comentários. Estas notas ficam associadas à referência, tornando o processo de revisão de literatura mais simples e eficiente.

Citações automáticas e bibliografias sem esforço, em qualquer lugar

Uma das maiores vantagens do Mendeley é o plugin Mendeley Cite, que se integra com o Microsoft Word. Com este complemento, o utilizador pode inserir citações no texto com apenas alguns cliques, escolhendo entre centenas de estilos bibliográficos, como APA, Chicago, Vancouver, MLA, ABNT ou IEEE.

O Mendeley oferece também sincronização na cloud, permitindo aceder à biblioteca em diferentes dispositivos através do Mendeley Reference Manager ou da versão Web. Assim, o utilizador pode trabalhar no computador de casa, no portátil ou até no telemóvel, mantendo sempre todos os documentos atualizados.

Mendeley