Rússia propõe aceitar Bitcoin para pagamentos de petróleo e gás

A Bitcoin pode dar força à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tal poderá acontecer, pois, certamente há questões que não foram tidas em conta na altura do planeamento da invasão. Com os países que fazem parte da NATO bastante unidos, a Rússia considera que ainda tem "países amigos" e há uma proposta para eles.

Um deputado russo propôs aceitar Bitcoin para pagamentos de petróleo e gás, mas apenas para países "amigos" como é o caso da China e Turquia.

Só China e Turquia podem pagar em Bitcoin

Segundo Pavel Zavalny, membro da Comissão de Energia do Duma, a Rússia pode aceitar Bitcoin como pagamento para petróleo e gás, mas apenas de países considerados amigos, como sem exemplo a China e a Turquia.

Além disso, Pavel Zavalny afirmou que o país está disposto a vender combustível para países do Oeste (em principal as Américas e grande parte da Europa) por ouro e rublos russos.

Michael Parker, chefe da firma de advocacia Ferrari & Associates, de Washington, ao The New York Times, sobre a prática de branqueamento de capitais e sanções referiu que...

A Rússia teve muito tempo para pensar nesta consequência específica. Seria ingénuo pensar que eles não divulgaram exatamente este cenário.

Os criptoactivos têm estado em destaque na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nessa passada quinta-feira, dia 24, o CEO da BlackRock (maior gestora de ativos do mundo) Larry Fink, referiu que o conflito deve acelerar a aceitação dos ativos digitais, e também vai fazer com que muitos países repensem as suas dependências financeiras das moedas.

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Apesar de a China ser um dos países considerados “amigos” da Rússia, a nação declarou todas as transações em criptomoeda como ilegais. Portanto, esta bonificação russa poderá não lhe ser assim tão apelativa.