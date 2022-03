O Gmail tem sido melhorado para se integrar de forma mais completa com as propostas da Google, tanto no Android como no Chrome. É nestas plataformas que consegue dar o máximo aos utilizadores, muito para além do serviço de email.

As novidades são constante e agora há uma nova a caminho dos utilizadores. A Google vai bloquear as notificações de email no Android quando estiver a usar o Gmail no browser, para evitar repetições ao utilizador.

Google traz mais novidades ao Gmail

Há muito que os serviços e plataformas da Google se têm vindo a aproximar entre si. Partilham funcionalidades e complementam-se para dar aos utilizadores as melhores funcionalidades, na maioria das vezes de forma transparente.

Este cenário parece estar agora a dar mais um passo, focando-se para já no Gmail e na sua utilização nas diferentes plataformas. A Google quer limitar as notificações no seu serviço de email e assim interromper muito menos os utilizadores.

Sem notificações no Android se usar o browser

A novidade vai simplesmente bloquear as notificações no smartphone Android para novas mensagens, mediante uma condição muito simples, e que acontece com frequência. Falamos da utilização Gmail no Chrome, o que dispensa a utilização no Android.

Isto vai acontecer de forma transparente e assim limitar estas notificações, que podem ser incómodas, ainda mais se surgirem repetidas. A notificação para ativar esta funcionalidade está agora a ser mostrada aos utilizadores, bastando aceitar.

O Chrome precisa de ter acesso a várias permissões

Caso o utilizador concorde e avance com esta utilização, o Chrome precisa de mais uma permissão importante. Vai precisar saber quando está a usar ativamente o PC e o Chrme, para assim desativar as notificações no Android.

Esta é uma novidade que está agora a chegar aos utilizadores e ao Chrome, e que deverá ser alargada pela Google nos próximos dias. Depois de testes iniciais no início do ano, surge agora finalmente para todos, para libertar das notificações no Android quando estas não fizerem falta.