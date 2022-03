O interesse nos smartphones dobráveis é cada vez maior por parte dos consumidores. Os preços destes está a decair e isso atrai cada vez mais utilizadores, com o controlo a recair sobre a Samsung e a Huawei.

Claro que outras marcas procuram também vingar neste novo mercado e as suas propostas começam a surgir. A mais recente marca a mostrar o seu futuro foi a vivo, que revelou agora que o seu smartphone dobrável existe e chega muito em breve ao mercado.

Há novidades da vivo a chegar

Para além das propostas que tem estado a desenvolver e a trazer para o mercado, a vivo terá estado nos últimos meses a preparar uma surpresa. A marca revelou agora um teaser de uma novidade que vai naturalmente apresentar muito em breve e que até era esperado.

Falamos do vivo X Fold, o primeiro smartphone dobrável da marca, que surgiu pelas suas mãos na famosa rede social Weibo. A forma é aparentemente similar ao que o Fold da Samsung usa, mas com um ecrã muito fino e suporte para uma taxa de refrescamento de 120Hz.

X Fold será o dobravel da marca

Outros rumores apresentaram há algum tempo mais informação sobre este novo smartphone. Assim, vamos ter um ecrã quadrado, de 8 polegadas. Quanto a datas, é provável que este seja apresentado no próximo dia 28 de março, ou seja, na próxima semana.

Este smartphone surgiu entretanto em utilização real na China. Escondido por uma capa de grandes dimensões, para passar despercebido, acabou por ser fotografado e revelou muitas das suas caraterísticas e que vão estar disponíveis para os utilizadores deste smartphone dobrável da vivo.

Smartphone com um ecrã sem a dobra

A que mais se destaca é mesmo a quase inexistência de uma dobra no ecrã, algo que outros têm presente. Isso deve-se à dobradiça de elevada complexidade que a vivo criou para a sua proposta. Resta saber como será a espessura do vidro e a sua resistência.

Dada a proximidade da vivo com a OPPO e a OnePlus, espera-se que muito do que o X Fold trouxer venha de outras propostas como o Find N e que mostre o caminho que outros vão seguir. Será interessante ver as prestações da vivo, uma marca com cada vez mais fulgor nos mercados onde está presente.