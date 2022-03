A resposta que o mercado tem dado aos smartphones dobráveis mostra que estes vão mesmo ser o futuro. Os números de vendas não abrandam e cada vez mais as propostas assentam neste novo formato, que é a escolha de várias marcas.

Os dados mais recentes mostram que o domínio parece estar entregue à Samsung, que apostou de forma completa nos smartphones dobráveis. A concorrência existe e está também a responder de forma positiva com as suas propostas.

Há cada vez mais smartphones dobráveis

O futuro parece traçado para que os smartphones dobráveis sejam uma realidade dominante. Estes existem já em vários formatos e conseguiram substituir já alguns modelos que eram clássicos e uma certeza no mercado dos smartphones.

Este é cada vez menos um nicho de mercado para ser uma área de interesse das marcas e dos consumidores, com cada vez mais adeptos. A provar isso está a análise que mostra que as vendas dos smartphones dobráveis cresceram 309% no ano de 2021.

Samsung domina este mercado que cresce

A liderar esta transformação está a Samsung, que há vários anos tem no seu catálogo propostas com este desenho. Temos este gigante da tecnologia a dominar as vendas, com 88% e de forma absoluta, com os seus 2 modelos mais recentes.

É curioso como o Galaxy Z-Flip 3 5G domina de forma total a área dos smartphones dobráveis. Foram vendidos 4,6 milhões de equipamentos destes, o que representa 52% do mercado dos dobráveis. Este novo modelo recebeu melhorias no hardware e conseguiu reduzir o seu preço.

Vendas têm apoio de várias outras marcas

Na segunda posição deste mercado temos outro Samsung, o Galaxy Z Fold3 5G, que conseguiu colocar no mercado 2,5 milhões de unidades. Há a destacar a posição da Huawei, que arrecada a terceira posição com 0,9 milhões de unidades e 10% do mercado cm o Mate X2 e o P50 Pocket.

O mercado parece estar a reagir e vemos já outras propostas vindas de marcas que apostam na inovação e na diferença. Tanto a Xiaomi como a OPPO têm propostas no mercado, ainda que não de forma global, esperando-se para breve que o façam crescer ainda mais.