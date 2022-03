Com o lançamento do iPhone 12 a Apple trouxe para os seus smartphones uma tecnologia que era pedida há alguns anos. Falamos do 5G, que já outros fabricantes tinham nos seus equipamentos e que começavam a usar nas redes já implementadas.

Este foi um elemento importante para elevar as vendas, num momento que muitos queriam trocar o seu iPhone. É o 5G que parece estar agora a ter um impacto negativo na bateria do iPhone e do iPad, ao levar que se esgote demasiado depressa.

Equipamentos Apple testados no 5G

Se a face mais óbvia e visível do 5G nos equipamentos é um aumento de velocidade de ligação à Internet, há um reverso pouco visto. A bateria dos smartphones pode ser consumida a um ritmo mais elevado, diminuindo o seu tempo de utilização. Isto por norma resulta de uma otimização do chip menos bem conseguida.

O The Wall Street Journal resolveu avaliar este impacto nos produtos da Apple e avaliou vários modelos do iPhone e o iPad Air, de 5ª geração. Os resultados surgem com ler de vídeos do YouTube em 5G e em 4G, medindo o tempo até a bateria se esgotar.

iPhone perdeu muita bateria neste cenário

Todos os equipamentos tiveram uma perda de duração da bateria, mas o mais visível foi o iPhone 13 Pro, que em 4G conseguiu durar mais durar 2,5 horas que com o 5G. O modelo menor, o 13 mini, funcionou mais 1,5 horas em 4G que na nova tecnologia. Já o iPhone SE 3 perdeu 1 hora ao usar a ligação 5G.

O novo iPad da Apple foi também avaliado no mesmo teste de duração de bateria. A situação de menor duração aplica-se aqui também com o iPad Air 5G a durar menos 1,5 horas nesta nova tecnologia. A frequência usada nestes testes foi a de 6 GHz, mais comum e maior cobertura, mas mais lenta.

Simples de desligar nestes equipamentos

As predefinições da Apple para 5G no iPhone são otimizadas para a duração da bateria e utilização de dados. O utilizador pode personalizar estas opções para desabilitar o 5G ou reduzir a sua utilização.

Basta aceder a Definições > Dados móveis > Opções de dados móveis. Escolha depois Voz e dados, mudando a opção para 5G automático ou para LTE. Pode fazer o mesmo na opção Modo de dados, passando a escolha para Padrão.

Não se sabe a razão para este desempenho destes equipamentos da Apple em 5G. A marca criou as suas propostas e certamente terá tido em atenção a importância da bateria, que assim fica limitada, tanto no iPhone 13 como no iPad Air 5.