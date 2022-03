A Google tem tomado posições muito radicais na Rússia. Para além de remover muitos dos seus serviços do país, tem estado também a ser alvo de limitações e de bloqueios pelas próprias autoridades locais, acusada de partilhar informações falsas.

Em breve a gigante das pesquisas pode ser obrigada a tomar mais medidas, que vão deixá-la quase totalmente fora da Rússia. Poderá bloquear os seus serviços no Android e até bloquear a venda de smartphones com este seu sistema.

Novas medidas da Google contra a Rússia

O cenário da Google na Rússia poderá tomar uma nova visão nos próximos dias. Há novos rumores que apontam para possibilidade da gigante das pesquisas se focar agora no Android para ser uma arma de pressão contra a Rússia e a sua ocupação da Ucrânia.

Caso esta nova posição venha a tomar forma, a Google irá bloquear o licenciamento do seu sistema operativo móvel a fabricantes que estejam no país de Vladimir Putin. Na verdade, estas podem continuara a usar o AOSP, mas ficam sem is serviços da Google.

Bastará bloquear venda de smartphones Android

Este não é um cenário novo e empresas como a Huawei conseguiram contornar o problema, criando o seu ecossistema. No entanto, não se espera que estas empresas consigam dar este passo no futuro, dada a sua dimensão reduzida.

Uma outra possibilidade que parece estar em cima da mesa é ainda mais radical. A Google pode simplesmente impor um bloqueio do seu sistema na Rússia, o que levada os fabricantes que são seus parceiros a colocar em pausa a venda de novos smartphones Android.

Protestos contra ocupação da Ucrânia

Para além da Google, o próprio governo dos EUA pode impor esta limitação. Ao mesmo tempo, e para remover mais marcas da Rússia, pode aplicar sanções aos fabricantes que decidiram permanecer na Rússia e continuaram a vender smartphones no país.

Depois de muitos fabricantes terem abandonado a Rússia, numa clara crítica à ocupação da Ucrânia, esta é mais uma medida de peso. A Google acaba por conseguir demover mais fabricantes e assim deixar o país ainda mais isolado e sem acesso a nova tecnologia.