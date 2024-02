Quais os smartphones mais poderosos da atualidade? A nova lista foi revelada

A escolha de um novo smartphone cumpre um lote bem conhecido de requisitos por parte do consumidor. Se a parte estética é importante, muitos olham sempre para o desempenho e para o hardware presente. Para ajudar neste último ponto, a AnTuTu revelou a lista dos 10 mais potentes e que mostram o que de melhor o mercado pode oferecer.

A AnTuTu publicou recentemente a tabela dos 10 smartphones mais potentes do mercado global em janeiro de 2024. Este ranking é liderado pelo Nubia RedMagic 9 Pro, um smartphone dedicado aos jogos e que está equipado com o novo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Alcança este primeiro lugar graças a uma pontuação de 2.096.559 pontos.

Desta forma, o RedMagic 7 Pro consegue destronar o líder do mês anterior, o iQOO 12. Este também conta com o mais recente SoC de topo da fabricante americana. Ocupa a segunda posição com uma pontuação de 2.045.064 pontos.

O pódio deste ranking é completado pelo nubia Z60 Ultra, que alcança o terceiro lugar com uma pontuação de 2.024.711 pontos. A quarta posição neste ranking AnTuTu é ocupada pelo novo vivo X100 Pro, com um total de 1.974.891 pontos, tornando-se o único smartphone presente equipado com um SoC MediaTek, o Dimensity 9300.

A quinta, sexta e sétima posições nesta tabela são ocupadas pelos novos Samsung Galaxy S24. O Galaxy S24 Ultra ocupa o quinto lugar com 1.846.680 pontos, o Galaxy S24+ está na sexta posição com uma pontuação de 1.711,185 pontos e o Galaxy S24 fica em sétimo lugar com um total de 1.624.255 pontos.

Por fim, as restantes posições entre os dez primeiros telemóveis mais potentes da atualidade segundo a AnTuTu são ocupadas, nesta ordem, pelo Xiaomi 13, com uma pontuação de 1.541.517 pontos, o Samsung Galaxy S23 Ultra com um total de 1.496.078 pontos e o Samsung Galaxy S23+ com pontuação de 1.492.625 pontos.

Esta é uma lista que certamente será alterada nos próximos meses. Estão novos equipamentos a chegar ao mercado, redefinindo os padrões, e alguns dos atuais vão agora começar a ser usados, aumentando as suas pontuações e consequentemente o seu ranking final.