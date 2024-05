O Android Auto 12 já está em testes e traz novidades de segurança para a condução

A Google parece focada em tornar o Android Auto cada vez melhor e isso tem sido visto nos lançamentos constantes de atualizações. Ainda que nem sempre existam novidades visíveis, a verdade é que há trabalhos a serem feitos. Na continuidade desta situação, surge agora em testes o Android Auto 12, com novidades de segurança para a condução.

Android Auto 12 já está em testes

As novas versões do Android Auto estão a surgir a um ritmo quase semanal. Estas novas versões acabam por não trazer muitas novidades, mas parecem estar a agrupar pequenas alterações, para que depois se manifestem como novas opções e novas funcionalidades.

Com o Android Auto 12 a Google parece agora preparar-se para ter novidades importantes, para ajudar os condutores nos momentos mais complicados. A Google está a mudar mudando lentamente a forma como as notificações são exibidas enquanto esta solução está a ser usada.

Novidades de segurança para a condução

Para evitar distrações enquanto os utilizadores conduzem, o Android Auto 12 não tapa o ecrã com notificações das apps que estão a ser usadas. Em vez disso, o Google Assistant pode ler o conteúdo das notificações.

Uma nova opção presente no Android Auto 12 permitirá desativar completamente as notificações, para não serem apresentadas na central de notificações. Dessa forma, é possível eliminar completamente essa distração que podem surgir durante a condução.

Há mais melhorias importantes a caminho

Essa parece ser a principal novidade que o Google prepara para o Android Auto 12, embora não seja a única. A configuração do Android Auto também está num processo de reformulação. Falamos do ecrã do smartphone para configurar as preferências do Android Auto. Com a próxima reformulação, terá um novo modo escuro e novas opções.

O Android Auto 12 já está em testes na versão beta desta app da Google. Quem não pertence a este programa pode simplesmente instalar a apk de uma fonte confiável e assim experimentar todas as novidades que foram preparadas para esta versão.