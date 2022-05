Depois de ter revelado ao mundo a nova Mi Band 7, não se sabia se a Xiaomi teria colocado um ponto final nas novidades desta linha de produtos. Tal como sempre acontece, a sua nova smartband estava apresentada, como um produto único.

A verdade é que os rumores de novidades nesta área não deixaram de permanecer ativos, abrindo caminho para mais algumas novidades. Assim, e sem surpresas, fala-se agora de uma nova Mi Band 7 Pro, e que não deverá chegar sozinha.

Tal como o modelo base, os rumores de uma nova smartband da Xiaomi estavam a ganhar força. Esta deveria seguir o mesmo desenvolvimento do modelo que conhecemos, mas com alguns extras que a tornam ainda mais interessante e com mais hardware.

A informação é ainda escassa, mas a certeza da sua apresentação é quase certa. Tudo aponta para que o seu lançamento seja já no próximo mês de julho, mas não deverá chegar sozinha, devendo surgir com o Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi is Also Planning to Launch Mi Band 7 Pro Soon.. — Ankit (@TechnoAnkit1) May 25, 2022

Do que se sabe, e segundo informações de várias fugas de informação, esta nova Mi Band 7 Pro deverá ter alguns argumentos de peso. Falamos de finalmente haver um GPS presente e até de uma bateria maior, que deverá atingir agora os 200mAh.

Além disso, há ainda informações que revelam que poderá haver ainda um ecrã maior, para dar ainda mais visibilidade. Este mesmo elemento deverá ter presente o esperado AOD, para poder ser lida de forma constante.

A referência a esta Mi Band 7 Pro surgiu há alguns meses quando a app Mi Door Lock foi apresentada, estando presente no seu código. Na altura esta referência não passou despercebida, havendo a dúvida de que equipamento se trataria.

Resta saber se mais uma vez este será um produto único e exclusivo para o mercado chinês ou se desta vez será lançado no mercado global. A aposta da Xiaomi normalmente foca-se primeiro no seu mercado base e só depois a Mi Band é alargada aos restantes mercados.