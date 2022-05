Quando a Microsoft decidiu renovar o Edge e criar um brower baseado na mesma proposta da Google, uma nova batalha começou a ganhar forma. Ambos querem dominar este mercado, com a uma clara preferência na Internet.

Agora, e na continuação dos desenvolvimentos, a Microsoft deu novas armas ao Edge. Este conseguirá em breve manter uma sincronização ativa e manter-se assim atualizado de forma permanente.

Sendo o browser padrão do Windows, o Edge tem uma vantagem única no mercado dos browsers. Muitos adotam esta proposta simplesmente porque é a mais visível no sistema da Microsoft e por se integrar melhor com a oferta da Microsoft.

As ferramentas que tem recebido preparam-no para ser ainda mais único e, principalmente, para facilmente levar os utilizadores a mudar. De forma quase natural os utilizadores conseguem mudar e abraçar o Edge

Para reforçar ainda mais este arsenal, surgiu agora uma novidade na versão Canary do Edge. Esta tem presente uma ferramenta de sincronização que eleva este processo ainda mais longe e dá uma liberdade única ao utilizador.

O que pode ser visto na versão 104 deste browser garante uma atualização constante do Edge face ao Chrome. Cada vez que o browser da Microsoft for lançado, este vai recolher tudo o que a proposta da Google tiver de novo.

O mais curioso é que este processo será automático e independente do utilizador. Isto significa que este apenas receberá as novidades, sem ter de iniciar qualquer processo de sincronização ou ter de escolher quais os elementos a serem transferidos.

É também interessante ver que a Microsoft apenas apontou as suas armas à Google e ao Chrome. Não existe nenhuma opção que possa trazer o Firefox ou outro browser, mesmo baseado no Chromium, para o ciclo de sincronização.

Apesar de parecer simples, esta é uma opção muito interessante e até importante. A Microsoft garante assim que a qualquer momento os utilizadores do Edge podem mudar do Chrome para esta proposta sem qualquer esforço ou perda de dados, bastando abrir o novo browser.