Chrome é o browser mais rápido da Internet após a última atualização

A eterna guerra dos browsers tem evoluído ao longo dos anos. As propostas melhoram e tornam-se melhores, com novas capacidades e desempenho. O Chrome domina em várias frentes e agora recebeu mais um lugar de destaque. Apesar de ser a força dominante, o Chrome ainda afirma ser o browser mais rápido da Internet.

Chrome é browser mais rápido da Internet

De acordo com uma publicação no blogue do Chromium, a Google atingiu um novo recorde de velocidade com o Chrome. A versão mais recente do browser (139 dev) conseguiu uma melhoria de 10% no Speedometer 3.0, o benchmark que mede o desempenho do motor de renderização. O ganho é notável tendo em conta que a empresa conseguiu este feito há um ano, com a versão 127.

A Google explica que isto foi possível graças ao trabalho em três áreas principais do Chrome: otimização da memória interna, utilização da cache e tratamento de strings. Na primeira, os engenheiros reduziram o uso desnecessário de memória e melhoraram as caches da CPU para armazenar o que é realmente importante. Por outro lado, as strings de renderização do Blink foram melhoradas com a alteração dos algoritmos de hash para versões mais rápidas.

Embora tudo isto possa parecer confuso para o utilizador final, o resultado deste trabalho traduz-se numa experiência otimizada. O uso de memória, considerado o calcanhar de Aquiles do Chrome, tem melhorado ao longo dos anos. O mesmo acontece com a renderização de páginas, que inclui elementos e texto.

Google não foi a única! Edge também melhorou

O browser da Google não é o único a beneficiar destas alterações, uma vez que o Edge, baseado no Chromium, também reportou melhorias. A versão 134 do Edge obteve uma boa pontuação num computador com Windows 11 e processador Intel Core i5-13500. Neste caso, a Microsoft afirmou que o Edge arranca 2% mais rápido e oferece um aumento de 5% a 7% na capacidade de resposta ao carregar páginas.

Além do uso de memória e do tempo de carregamento, os navegadores competem agora integrando funcionalidades como assistentes de IA e modos de eficiência. Longe de melhorarem a experiência do utilizador, acabam por vezes por se tornar um amontoado de bloatware que compromete a navegação. O exemplo mais evidente é o Edge com Copilot.

O Chrome ainda detém a liderança, com 64% do mercado de browsers, embora isso possa mudar em breve. A explosão de popularidade do ChatGPT levou muitos utilizadores a preferirem pesquisar ou aceder à web dentro do chatbot de IA. A Google sabe disso e está a trabalhar incansavelmente para evitar que o OpenAI se torne o rival a abater.