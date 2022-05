A DeLorean terá sempre um lugar de destaque na história automóvel, muito por culpa do seu carro único e participação na trilogia Regresso ao futuro. Este é perfeitamente reconhecível como um ícone.

Sabia-se que a marca americana preparava uma novidade, mas ainda sem grande informação. Os teasers foram surgindo ao longo do tempo e agora há uma novidade de peso. O DeLorean Alpha5 EV foi apresentado e mostrou todo o seu novo estilo.

Depois de muitos anos de glória nos anos 80 do século passado, a DeLorean acabou por desaparecer na história. O DMC-12 sempre esteve visível pela mão dos colecionadores, mas a marca acabou por ser vendida.

Nada fazia crer que algum dia a DeLorean pudesse voltar, mas os últimos meses mostraram algo de diferente. Os rumores e as informações mostravam que algo novo estava a caminho, com uma grande possibilidade de ser um elétrico.

Todos esses cenários tomaram agora forma e o DeLorean Alpha5 EV foi revelado ao mundo. Ainda não existe muita informação, mas o que foi mostrado promete muito para este novo desportivo elétrico de elevado desempenho.

Do que a marca revelou, este novo modelo mantém as suas duas enormes porta de gaivota, contando agora com 4 lugares. Novamente desenhado por Giorgietto Giugiaro, mantém as mesmas linhas exteriores, apostando agora num interior minimalista.

Conta agora com motorizações elétricas e o DeLorean Alpha 5 terá uma autonomia de quase 500 quilómetros. Será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3 segundos e terá uma velocidade máxima de 240 km/h.

O novo DeLorean Alpha 5 deve chegar em 2024, mas será visível pela primeira vez em agosto próximo no Pebble Beach Contest of Elegance. Também foi confirmado que a produção está atualmente limitada a 88 unidades no primeiro lançamento.