Nova Iorque aprova lei que limita a mineração da criptomoeda Bitcoin

Nos últimos anos as criptomoedas ganharam bastante popularidade, levando uma significativa parte dos utilizadores em todo o mundo a ficarem interessados neste mercado e a começar a investir e minerar as moedas digitais.

Mas este é um mercado onde a regulamentação é escassa, o que tem espoletado uma maior ação por parte dos governos. Desta forma, de acordo com as mais recentes informações, Nova Iorque aprovou agora uma lei que limita a mineração da criptomoeda Bitcoin.

Nova Iorque aprove lei para limitar a mineração de Bitcoins

As mais recentes notícias indicam que os legisladores de Nova Iorque aprovaram um projeto de lei que proíbe temporariamente novas operações no âmbito da mineração de Bitcoins. No começo desta sexta-feira (3), os senadores do Estado votaram com 36 a favor e 27 contra para aprovar esta mesma legislação. Neste momento, cabe à governadora do Estado Kathy Hochul decidir se vai tornar efetivamente este projeto em lei. Caso seja efetivamente validada e homologada, a lei entrará em vigor no mesmo dia em que seja assinada.

No ano passado houve uma tentativa idêntica, mas apesar do Senado do Estado de Nova Iorque ter aprovado, os membros da assembleia não o fizeram.

Esta legislação tem como objetivo definir uma moratória de dois anos nas licenças de operações de mineração de criptomoedas que usam métodos de autenticação de prova de trabalho e que consomem muita energia para validar transações de blockchain.

Esta moratória abrange apenas operações de mineração que funcionem com fontes de energia baseadas em carbono. Por sua vez, qualquer pessoa que use fontes de energia completamente renováveis, ou uma alternativa à prova de trabalho que exija menos energia, não será afetada. Também as operações já existentes, ou as que passam por um processo de renovação, não serão afetadas.

Quando a moratória estiver em vigor, o Estado de Nova Iorque irá realizar um estudo sobre o impacto ambiental dos métodos de autenticação de prova de trabalho. Segundo o CNBC, Nova Iorque tem metas climáticas altas, que exigem que as emissões estaduais de gases de efeito de estufa sejam reduzidas em 85% até ao ano de 2050, no âmbito da Lei de Liderança Climática e Proteção Comunitária.

No que respeita à mineração de criptomoedas, o Estado de Nova Iorque tornou-se num local apetecível devido à abundante hidroeletricidade, preços baixos de eletricidade e um clima mais frio do que noutras áreas dos Estados Unidos, o que ajuda no arrefecimento dos sistemas para a extração.

Ao mesmo tempo, o governo de Joe Biden está a trabalhar numa política sobre a mineração de Bitcoin.