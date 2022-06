PlayStation 5 já vendeu 20 milhões de unidades só nos primeiros 18 meses

A PlayStation 5 foi lançada oficialmente pela Sony a 12 de novembro de 2020 e é atualmente uma das consolas de videojogos mais cobiçadas e desejadas pelos jogadores em todo o mundo.

E as mais recentes informações indicam que a empresa japonesa conseguiu vender 20 milhões de unidades da PS5 apenas nos seus primeiros 18 meses de existência no mercado.

A Sony revelou que a sua mais recente consola PlayStation 5 já vendeu mais de 20 milhões de unidades em todo o mundo desde o seu lançamento, que aconteceu há 18 meses, no dia 12 de novembro de 2020 para os primeiros países.

Esta informações foram indicadas pela vice-presidente sénior de vendas globais e operações comerciais da Sony Interactive Entertainment, Veronica Rogers, ao site GameIndustry. De acordo com a executiva:

Estamos entusiasmados em partilhar que a Sony Interactive Entertainment (SIE) vendeu mais de 20 milhões de consolas PlayStation 5 globalmente. Desde o lançamento da PS5, as nossas equipas têm trabalhado incansavelmente para entregar uma consola de jogos verdadeiramente de última geração que conquistou o mundo e queremos aproveitar este momento para agradecer aos fãs pelo apoio.

Veronica Rogers mencionou também o amor que os fãs têm pela marca e aponta este como sendo um dos motivos pelos quais continuam a inovar.

A paixão pela marca PlayStation é o que nos impulsiona e nos inspira a inovar em novas tecnologias, projetar o futuro dos jogos e continuar a criar o melhor lugar para jogar.

Recordamos que a empresa japonesa lançou o seu novo equipamento em duas versões, uma 'original' para jogos físicos e outra versão para jogos digitais comprados nas plataformas. Há também o rumor de que a Sony pode lançar a versão PlayStation 5 Pro no final do ano de 2023 e com o dobro do desempenho.

Apesar de este número de vendas ser de destacar, é fundamental frisar que desde o lançamento da consola até agora, o mercado tecnológico tem sofrido com uma acentuada escassez de componentes eletrónicos. Caso contrário, estes valores poderiam ser ainda mais elevados.

Tem alguma PlayStation 5?